La muerte de Silvia Legrand, alias Goldie o Goldy, no solo marca un antes y un después para la vida personal de Mirtha, su hermana gemela, sino también para su histórico programa, ya que ella fue el cerebro detrás de las dos muletillas características de sus cenas y almuerzos: el “Como te ven te tratan, y si te ven mal, te maltratan” y la “Mesaza”.

“He contribuido poco con mi hermana. El ‘Como te ven te tratan’, ‘la mesaza’… son esas cosas que me nacen a mí y se las paso. Pero no más que eso. Ella no lo necesita, brilla con luz propia. Ella está tocado por la varita mágica. Si a ella le gustan, los saca al aire”, había revelado la actriz retirada en diálogo con Mario Massaccesi para una entrevista radial el 23 de febrero de 2017, cuando cumplió 90 años.

En esa misma ocasión, Goldie también se había deshecho en elogios hacia La Chiqui y marcó algunas de las diferencias de sus respectivas personalidades, algo pocas veces dicho debido a que era muy conocida la gran conexión de ambas. “Es una persona muy inteligente, brillante. Ella saca a relucir cosas de ella. Y entre las dos hacemos picardías en el programa. ¿El secreto de mi hermana para ser como es? Que siempre tiene ganas de todo. Ganas de salir, de cambiarse… a veces se cambia tres veces por día. Va al teatro todas las noches, va a comer afuera. Yo a veces le digo, no Chiquita, no voy a salir. Y ella me dice: ‘Pero Goldy, mirá que la obra es buena, no dejemos de ir… ela es incansable. Esa es la palabra, ¡es incansable! Todo le interesa, tiene curiosidad por todo, bueno, por ahí ese es el secreto de la larga vida, ¿no? “, expresó la gemela de la diva en aquel entonces.

En esa misma charla en Massaccesi que nunca (AM La Once Diez), Silvia también contó que su vida era tan tranquila que no le hacía falta consejos por más de que estos provengan de sus dos personas más queridas, Mirtha, y su hermano mayor, Josecito, quien murió en agosto de 2019.

“Nos complementamos. Tenemos muy buena memoria las dos… los tres. Somos grandes pero tenemos ‘la terraza en orden’”, aseguró quien durante la tarde de ayer falleció de un infarto mientras dormía la siesta.

