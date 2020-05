Las redes reventaron ante la posibilidad de que Federico Bal vuelva al Bailando junto con Laurita Fernández y Mati Napp, justo días después de que la actriz confirmase su separación de Nicolás Cabré y vislumbrando la posibilidad de ser un invitado en alguno de los ritmos libres que suele haber en el programa conducido por Marcelo Tinelli. Al aire en el debut de Late el viernes en FM Late 93.1, el hijo de Carmen Barbieri fue indagado por su compañero de programa, Pepe Ochoa, sobre el tuit que publicó horas antes y que lo acercaba a la pista de Showmatch (El Trece), y respondió sin vueltas y con absoluta sinceridad.

“¿Vos te querés sumar en un ritmo libre?”, le preguntó el actor a su colega, que se río y aclaró lo que quiso expresar con su comentario en la red social del pajarito. “No seas boludo, mirá si me voy a quere sumar. No estoy en condiciones. Estoy en un tratamiento y no quiero sumarme. Vi que Tinelli lo había puesto en Twitter y me gustó porque es una pareja que tiene que estar, me muero por verlos bailar de nuevo. Ellos son el talento hecho dupla, y dije que sí había una salsa en trío o un ritmo para invitar a algún famoso, que estaba por los buenos tiempos, por los campeones, pero nada más. No estoy para bailar”, aseguró el conductor de radio que está haciendo quimioterapia por su cáncer de intestino, derribando así por el momento la posibilidad de volver a verse con su exnovia y el coach con los que fue campeón en 2015.

Bal también cuestionó los dichos de su excompañera de baile, Lourdes Sánchez, quien aseguró que esta es la época del año en la que Laurita comienza a mover las aguas para ingresar al certamen conducido por el Cabezón, en alusión a que su separación de Cabré podría ser por prensa y con fines mediáticos.

“Quiero decir una cosa. Yo a Lourdes la adoro, pero no es por eso. No es el momento. Uno se separa y comienzan como las estrategias de ‘lo dijo por esto’ o ‘lo dijo por otro’, y la verdad es que uno se separa cuándo puede y de la forma que puede. Hoy los agarró la cuarentena y lo mejor es que puedan tener una linda vida los dos, y si deciden volver, que sea mágico, y si no, también que sea genial para ellos. Hay que tirar buena onda, más en esta cuarentena que nos golpeó a todos. Yo no creo que sea ‘estratega’ en este momento, ni en pedo”, sostuvo el director.

Con respecto a su relación actual con Sofía Aldrey, Fede aseguró que está muy bien y dijo que ella “es un ángel que le cayó, lo ayuda mucho y le da mucho amor”, y entre risas precisó que su promedio sexual “se fue al carajo” y bajó mucho en estas últimas semanas de aislamiento obligatorio.

L.L.

