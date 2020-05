El Hospital Italiano informó a sus médicos que reducirán un 12% sus honorarios por tres meses en medio de la pandemia de Coronavirus. El anuncio fue realizado mediante mail enviado a sus trabajadores.

El Hospital argumentó de la medida se debe a reducciones de ingreso de dinero que tuvieron durante la pandemia ante la reducción al mínimo el resto de las prestaciones y servicios, como es la atención programada en consultorio a obras sociales, provinciales, sindicales y prepagas.

Perfil se comunicó con el hospital desde donde confirmaron la información, aunque hicieron hincapié en la diferencia entre salarios y honorarios. “Hay pacientes que van por copago y en forma privada, y otros que son del plan de salud. Los médicos tiene un sueldo y aparte honorarios que cobran por clientes particulares”, indicaron.

La reducción será del 12% y rige para los meses de mayo, junio y julio. Si bien aseguraron que la medida no trajo inconvenientes, hay versiones que indican que hubo indignación entre los médicos, algunos de los cuales se proveen a sí mismos de los insumos para trabajar durante la pandemia.

En el Hospital Italiano, como en muchos centros médicos, hay trabajadores en relación de dependencia y de convenio. “Mi sueldo es en relación de dependencia y no me llegó ninguna comunicación sobre eso. No sabría decirte”, expresó un profesional del lugar. Según contaron desde otro sector, enfermeros, camilleros y todo el personal en relación de dependencia no fue alcanzado por la medida.

En el Hospital Italiano hay cerca de 50 pacientes internados con coronavirus, aunque el centro médico tiene una plaza de diez veces superior para atender.

Fuente: Perfil