La jueza de Ejecución Penal Nº1 de Quilmes, Julia Márquez, sostuvo que en 24 horas se concedieron más excarcelaciones que durante todo 2018 y señaló a Cadena 3 que con la excusa de evitar el contagio por coronavirus permitieron la salida de unos 176 violadores y abusadores.

“Es desmedida la reacción porque se deberían extremar los recaudos para que el virus no entre en prisión y eso no se hace, parece que la única preocupación es la liberación”, planteó la magistrada.

“Lo más alarmante es hacerles creer que se pueden ir a sus casas”, lamentó y dijo que hubo 176 libertades condicionales o arrestos domiciliarios para internos sentenciados por delitos de integridad sexual.

“Muchos de los detenidos que están en prisión tienen más de 60 años y posiblemente sus causas son abuso sexual con características intrafamiliar. Es muy raro que haya una persona de esa edad y cometa un robo: generalmente son abusos”, explicó.

En este sentido, Márquez señaló que el juzgado está desbordado de trabajo, inclusive una de sus prosecretarias se llegó a desmayar por un pico de estrés.

“Es demencial trabajar de esta forma. No lo he vivido nunca y en esta situación con guardias mínimas he tenido que movilizar personas para que trabajen porque las necesito. Hay datos que tenemos que ver en las causas y tengo que movilizar a personas para resolver esto en pos de no sé qué”, cuestionó.

“En la provincia hubo un sólo caso de un preso que se contagió en un hospital público y allí quedó aislado. Ninguno de los otros cuatro que estaban con él se contagiaron y estamos haciendo toda una movilización por una problemática que todavía no llegó a la cárcel y en unidades emplazadas en localidades donde no hay casos de coronavirus”, criticó.

“La única manera de ingreso del virus es si el personal se contagia, pero si se agitan motines se moviliza mucha gente”, planteó y expresó: “Yo no podía entender el día del motín de la unidad 23 que se aludían razones de preservar la salud y terminamos con un muerto y gracias a Dios que fue sólo uno”.

“¿Se expone tanta gente para qué? ¿Y esto cuánto va a dura? ¿Después cómo les decimos que vuelven a la cárcel?”, se interrogó la jueza.

Fuente: Cadena 3