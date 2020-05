En la tarde-noche de ayer, Gernónimo Sosa de solo 8 años fue herido por dos disparos, tras quedar en medio de una balacera cuando jugaba en la vereda de su casa en San Cayetano.

Según informaciones recogidas de Los Primeros, el menor que vive en calle Ricardo Rojas al 100 fue alcanzado por dos proyectiles: uno que impactó en su ingle y otro en su cadera, por lo que debió ser intervenido quirúrgicamente.

Su abuela, Marcela Alderete, habló con el medio ya mencionado y aseguró que todo ocurrió cerca de las 20 horas, en el momento en que un grupo de cuatro personas, encabezadas por un hombre de apellido Rodríguez se enfrentó a un jóven de apellido Sánchez por una vieja enemistad que mantienen.



El pequeño no llegó a refugiarse en su hogar y quedó en medio de la balacera. Sus propios familiares, lo trasladaros al Hospital Padilla, donde fue ingresado a quirófano para una intervención quirúrgica.

“Todos los días hay tiroteo, todos los días. Era sabido que esto iba a terminar así. La comisaría Cuarta no hace nada por parar esto. Nosotros estamos acá y todavía no llegó la Policía a ver qué fue lo que pasó”, denunció la abuela del menor. “Así no se puede vivir”.