Una vez más, Rihanna hizo explotar internet al compartir una producción fotográfica en ropa interior transparente, como parte de la nueva campaña de su marca Savage x Fenty.

En las últimas horas, la cantante, empresaria, actriz y filántropa barbadense publicó en su cuenta de Instagram una foto donde se la ve posando de espaldas, exponiendo su sensual figura, destacando su imponente retaguardia en un conjunto de lencería negro y transparente. La postal, que tiene un fondo paradisíaco, superó los seis millones de “corazones” a pocas horas de ser publicada.

‘‘¡A las chicas les gusta salvaje! ¡Así que tuve que traer a Adam Selman para otra colaboración! Disponible el 1 de mayo solo en savageX.com #UXTRA’’, escribió la diva en la descripción de la publicación.

Luego, fue el diseñador quien compartió dos imágenes infartantes de la cantante, poseedora de una belleza exótica y cautivante. Una posando sobre sus rodillas, con su pelo casi tan salvaje como su lencería, y una mirada tan sugestiva que te haría entregarle las escrituras de tu casa. Y otra recostada sobre una reposera, mirando para abajo y dejando, nuevamente, su cola a la vista.

Desde que Robyn Rihanna Fenty –su nombre real- aterrizó en el mundo de la belleza y la moda con su firma Fenty en 2017 no ha parado de cosechar éxitos. Consciente del interés que genera sus líneas y la devoción que sienten por ella los milenials y también la generación Z se ha empeñado en el lanzamiento de una nueva línea de cuidado de la piel, “Fenty Skin”, que va de la mano de su marca de maquillaje.

Rihanna, además de ser una empresa en sí misma, es un icono global volcada en la música, una línea de cosméticos, diseños de moda y una importante labor filantrópica a través de la Fundación Clara Lionel -que lleva el nombre de su abuelos Clara y Lionel Braithwaite-, centrada mejorar la calidad de vida de comunidades de todo el mundo en las áreas de salud, educación, arte y cultura.

Prueba de esto es el interés en ayudar a los afectados por la crisis sanitaria causada por el coronavirus. En marzo, a través de su fundación, donó cinco millones de dólares que se destinaron a bancos de alimentos, capacitación de trabajadores de la salud y distribución de suministros respiratorios críticos para ayudar a los más vulnerables en los Estados Unidos, el Caribe y África. También para realizar pruebas de coronavirus en países como Haití y Malawi y movilizar recursos para sus colectivos nativos. Parte del fondo estaba destinado a comprar equipo de protección para trabajadores de los sectores de salud de todo el mundo, así como herramientas para mantener laboratorios y unidades de terapia intensiva.

Además, Riri donó otro millón de dólares para apoyar a los trabajadores indocumentados, los encarcelados, los indigentes, a los ciudadanos de la tercera edad y a los hijos del personal médico que está luchando en Los Ángeles como en Nueva York contra la epidemia.

A principios de abril, la intérprete de “Love on the brain”, “Work”, “Diamonds”, entre otros éxitos, y Jay-Z -productor musical y esposo de Beyoncé- crearon junto a Jack Dorsey, uno de los confudadores de Twitter que por su parte donó 1.000 millones de dólares, un fondo de ayuda con más de 6,2 millones de dólares para paliar los efectos económicos que el coronavirus está causando entre la población más vulnerable y las regiones más afectadas por la pandemia. El dinero donado se destinó a once organizaciones repartidas en Estados Unidos, Puerto Rico, el Caribe y el África subsahariana.

Decidida a seguir cooperando, Rihanna puso a la venta a través de Fenty Beauty, dos productos de edición limitada cuyos beneficios se destinarán a la causa. Uno de los productos es el Diamond Ball Out con el que hace un par de años recaudó fondos para luchar contra la Encefalopatía Traumática Crónica. Se trata del ‘Killawatt Freestyle’, uno de los iluminadores más exitosos de su colección. Por otro lado también se ha puesto a la venta un neceser en color negro ideal para viajar. Los dos artículos se pueden adquirir en la página web de Fenty Beauty, que además incorpora una pestaña especial para donar dinero.

L.M

Mirá las sensuales fotos de Rihanna.