La última aparición semipública que hicieron Mirtha y Silvia Goldie Legrand fue el pasado 23 de febrero durante el cumpleaños de ambas. Ese día, en el departamento que la conductora de El Trece tiene sobre la Avenida del Libertador en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las hermanas gemelas estuvieron rodeadas de sus seres queridos y pronunciaron sentidas palabras que quedaron grabadas en un video inédito al que Exitoina tuvo acceso.

Siempre fiel a su glamour y estilo perfeccionista, la diva de los almuerzos le agradeció a quienes se encargaron de la comida y la decoración, pero lamentó un detalle de la fiesta. “Me hubiera gustado tener más invitados, pero la casa no da para más”, comentó en el cierre de su celebración.

“La he pasado muy bien. Esta mañana tenía angustia, pero cuando los vi a ustedes me fui serenando y me fui poniendo bien. Les agradezco tanto que hayan venido, este es un día muy especial para todos. Hemos perdido a una queridísima amiga y había que sobrepasarlo. La vida ha sido muy generosa con nosotras, tanto con Goldie como conmigo”, continuó Mirtha, sentada junto a su querida gemela que falleció a causa de un infarto mientras dormía la siesta este 1° de mayo.

“Haber llegado a esta altura de la vida… no cualquiera llega a esta altura”, reflexionaba Mirtha justo antes de ser interrumpida por su hermana, motivo por el que la “retó” a modo de broma para poder continuar con su brindis.

Cuando Silvia finalmente tomó la palabra, soltó una frase conmovedora. “Mi vida estuvo llena de luces y sombras, pero siempre salí adelante con el apoyo de Mirtha y de mi hermano”, expresó la actriz retirada tomando de la mano a su gemela.

Fue entonces cuando la conductora de El Trece recordó a Josecito, quien murió en agosto de 2019. “Los tres hermanos Martínez Suárez éramos indestructibles. En especial con la memoria, somos muy memoriosos los tres, y eso es muy bueno”, sostuvo La Chiqui, para luego volver a ser interrumpida por una nueva broma de su hermana.

“Ella es extraterrestre”, dijo Goldie sobre la diva, causando la risa de todos los presentes, a quienes les tiró besos para despedirlos.

L.L.

