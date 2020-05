Desde 2019 tenían relación áspera, pero el 2020 encontró los encontró con el pie izquierdo. Después de muchos idas y vueltas y su posterior corte, todo fue discusión y palos mediáticos entre a Martín Baclini y Cinthia Fernández que terminaron en un potencial odio entre ambos. El detonante mayor se activó cuando el empresario comenzó a salir con la modelo Agustina Agazzani y anunció que iba a estar con ella en el Bailando, hecho que a la panelista le causó furia y que definió como “oportunismo” de parte de él.. En este marco de tironeos interminables, el ex de “la angelita”, que se encuentra con días muy reflexivos, compartió un video con un profundo mensaje que sus seguidores asociaron como un “palito” para Cinthia.

“Ama tu forma de ser: nadie dijo que tenías que caerle bien a todo el mundo. Uno aprende a no ir a donde no lo invitan y a dejar de invitar a quien nunca viene. No tenemos que soportar todo. La paciencia tiene un límite y la vida está hecha para ser vivida, no soportada. Todos tenemos un límite, todos tenemos un punto en el que dijimos, hasta aquí; y cuando se llega ahí, ya no hay vuelta atrás. Me gusta darle a la gente lo mejor de mi, y no me importa cuántas veces no lo valoren. Porque uno comparte lo que lleva por dentro y ellos te van a extrañar cuando le falte lo que tu les dabas. La gente que te quiere mucho, cuando lo pasa bien, desea que estés ahí“, comenzaba el clip que compartió en sus Insta Stories.

“Quién no te quiere oír, no te escucha, ni siquiera si gritas. Quién te quiere entender, te entiende, incluso si no hablas. A veces dónde menos buscamos, es dónde más encontramos y de quién menos esperábamos es de quién más recibimos. Por ello, agradece la gota que colmó el vaso, pues es la semilla del cambio que pedías. Soy de esas personas que les cuesta soltar, pero cuando suelto no hay fuerza atrás. Me autofelicito porque a pesar de todas las cosas que me pasan, aún le echo ganas a todo, aún sonrío, me divierto y olvido. De eso se trata, de brillar hasta con el alma rota. El tiempo siempre te mostrará lo que significas realmente para alguien“, continuó el video que desconcertó a sus seguidores.

Finalmente, Martín compartió la última parte del video que remató el reflexivo mensaje con el que afirmó estar de acuerdo y aseguró que al verlo se quedó ‘sin palabras’. “Las personas son veloces para juzgar a los demás, pero lentas para corregirse a sí mismas. Un buen sitio es que dos personas se encuentren cuando ni siquiera se estaban buscando. Lo bueno de ser sincero y decir las cosas en la cara, es que disminuyan las sonrisas fingidas. Por eso, no importa cuántos favores hagas, al final te juzgarán por el que no hiciste. Ten presente que el cuerpo necesita descanso. La mente necesita paz. El corazón necesita alegrías. Aprendamos a no descuidar a una persona sólo por el simple hecho de que sabemos que siempre estará ahí. Sabemos que siempre va a estar ahí, quizás deje de estar algún día. Procura entregar lo mismo que te gustaría recibir. Esos que te hacen reír sabiendo que estás por llorar, se merecen todo. Tu vida es ahora, no es más tarde, no será cuando tengas el carro/coche, la casa o el trabajo de tus sueños. Disfruta al máximo porque tu vida siempre será en este preciso momento“.

Mientras el empresario rosarino tiñó su cuenta en los últimos días de videos y mensajes de este estilo, en los cuales desliza la idea de querer “sanar” heridas y saber que lugar ocupa en la vida de los demás, Cinthia Fernández continúa sin querer saber nada de él, lo apodó “cartonclini” y escalonó su enojo día tras día hasta finalmente, enterarse que por sus palabras, Agazzani había renunciado al ciclo de Marcelo Tinelli antes de que comience y ahí se calmó un poco más. Si bien no nombró ni etiquetó a su ex en el acto de compartir este video, a sus seguidores les quedó la quizás, acertada, sensación de que fue dirigido a la panelista. ¿Responderá Cinthia?

