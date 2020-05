Uno de los rumores más fuertes que corrió las últimas semanas alrededor Tini Stoessel fue una posible separación con Sebastián Yatra. El periodista Rodrigo Lussich notó que ambos ya no se posteaban en redes y llegó a la conclusión de que la cuarentena los estaba “congelando” por no poderse ver. Pero después llegó el nombre de Danna Paola, protagonista de la serie Elite de Netflix como una posible tercera en discordia entre ambos, dado que la actriz estaba muy cerca del colombiano. A modo de contraataque la artista pop grabó una versión cover del tema de Sebastián Falta Amor, gesto que el morocho agradeció y ambos se dijeron que se extrañaban y necesitaban. Sin embargo, en esta oportunidad, la cantante compartió un cover del nuevo single de Ricardo Arjona, Hongos, en el cual parece deslizar un nuevo mensaje para el morocho, aunque esta vez no tan feliz.

En su casa, efecto blanco y negro con un buzo, cara distendida y en un momento de relajación, Stoessel recitó muy sentida la letra del nuevo tema del guatemalteco cuya letra indica : “Buscate un oficio, ya no tengo dueño. Ganas de huir de aquí , se lo que hay que hacer, para largarme de una vez a otro planeta. Ganas de huir de aquí, de no volverte a ver, meter mi vida y mi locura a esta maleta”.

Si bien su dulce voz y el momento musical compartido por la artista que cuenta con casi 13 millones de seguidores, recibió cosechó una cosecha de halagos y tiernos comentarios de su fandom dispersado por el mundo, quedó flotando la pregunta sobre un posible ‘palito’ nuevo a Yatra?. ¿Qué pasó desde el último tiroteo romántico de hace una semana? responderán el tiempo y los hechos, desde ya.

A.A

