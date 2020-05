Hace unos días, Lautaro Reyes hizo pública su preocupación por la desaparición de Zulma Lobato. a quien representa artísticamente. “Hace un mes que no tengo novedades de Zulma. Le robaron su celu y DNI. Seguro no habrá podido cobrar su pensión.Quiero saber si esta viva, si está bien de salud, si come,algo”, expresó en las redes sociales.





Este viernes 1, en pleno feriado por el Día de Trabajador, el mánager anunció la buena noticia de la aparición de la mediática. En un video en el que se la ve con barbijo, Lobato dice: “Hola a todos, estoy bastante bien. A toda la gente que se está preocupando le mando un beso”.

Sin embargo, Reyes acompañó la grabación con un mensaje no tan alentador. “Me pidió que llame al SAME. No se siente nada bien y tiene síntomas de coronavirus“, comunicó y transmitió las palabras que le dijo Zulma: “No me funcionan las piernas, me duele todo el cuerpo. Necesito que me internen”.

Vale recordar que en febrero, el mismo representante denunció que Lobato fue estafada y torturada por un Pai Umbanda que usa su identidad en las redes para ganar dinero.

