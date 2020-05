Chris Evans es, además de uno de los actores más importantes de la industria de Hollywood, uno de los íconos de belleza y sensualidad que cautiva a millones de personas en todo el mundo. Pero a pesar de su fama y éxito, hasta el día de hoy le hacía falta una cuenta de Instagram, herramienta que estrenó con una inesperada foto natural.

El actor estadounidense de 38 años nacido en Boston, Massachusetts, reconocido por su trabajo en películas como Los 4 Fantásticos (Tim Story, 2005), Scott Pilgrim vs. los ex de la chica de sus sueños (Edgar Wright, 2010) y que saltó al estrellato mundial por su interpretación del Capitán América en el Universo Cinematográfico de Marvel desde 2011 hasta 2019, abrió su usuario @chrisevans y le colocó la misma imagen de perfil que la que tiene su cuenta de Twitter, en la que opina de temas de todo tipo, como el cine, política o sus queridos New England Patriots de la NFL.

Pero cuando todos esperaban que su primer posteo conste de alguna foto que haga referencia al superhéroe que interpretó durante casi una década, o que muestre algún detalle íntimo de su vida y la cuarentena que está realizando, o que incluso pose de manera sensual exhibiendo su tonificado cuerpo, esta sorprendió y fue simplemente la captura de árbol en el campo.

De todas maneras, miles de personas le dieron clic al corazón de “me gusta” e inmediatamente comenzaron a seguir al hombre que encarnó al capitán Steven “Steve” Rogers, para así no perderse nada de lo que comparta en un futuro cercano, y su nombre rápidamente se convirtió en tendencia de la red social del pajarito, donde también se celebró su llegada a un nuevo plano del mundo digital.

Otras de las figuras de Hollywood que durante el último tiempo se abrieron una cuenta de Instagram fueron dos miebros del elenco de la recordada serie Friends (1994-2004), Matthew Perry y Jennifer Aniston, que en caso de esta última significó un increíble récord de cantidad de seguidores en poco tiempo.

Mirá la foto del árbol de Chris Evans en la galería.

L.L.

