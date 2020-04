Verónica Lozano tiene una posición política muy cercana a Alberto Fernández, y así lo dejó claro con una imagen para celebrar el triunfo en las urnas en 2019. También fue muy crítica y ácida con el gobierno que encabezó Mauricio Macri. Pero en esta oportunidad, la conductora de Cortá por Lozano decidió gritar a los cuatro vientos un contrapunto que tiene con el actual primer mandatario, y le respondió directamente en las redes sociales.

El presidente realizó un hilo en Twitter para contar de una nueva herramienta para apoyar a las víctimas de violencia. “Desde el Gobierno nacional, a través del @MinGenerosAR e @InnovacionAR, nos unimos a Facebook y WhatsApp para proveer un canal automatizado, privado y silencioso de asistencia a víctimas de violencia de género que se encuentran aisladas con sus agresores”, escribió.

Y la figura de Telefe aprovechó ese tuit para celebrar la medida y, además, hacerle un fuerte reclamo a Alberto sobre un tema que tiene en vilo a toda la sociedad: la liberación de presos por el avance del coronavirus y la deplorable situación sanitaria en las cárceles.

“Me parece muy bien! Y en paralelo NO liberen a los presos , quedarán sueltos violadores , femicidas, homicidas.. es una burla para las victimas“, expresó Lozano de manera contundente. Luego de que varios usuario respondan su comentario diciendo que la decisión correspondía al Poder Judicial y no a Fernández, Vero agregó: “Lo leí a favor y eso me parece horrible, una locura.

