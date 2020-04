Amaia Montero, que días atrás anunció su retirada temporal del mundo de la música, fue blanco de críticas luego tras arremeter duramente contra Lali Espósito, quien recordó una anécdota que no dejaba bien parada a la artista español. A pesar de las disculpas de la ídola pop, la hermana de la ex vocalista de La Oreja de Van Gogh, Idoia, cargó contra la argentina y la destrozó.

La ex Casi Ángeles estaba repasando viejas historias junto a Peter Lanzani, quien fue su pareja además de compartir elenco en la tira creada por Cris Morena y que días atrás fue puesta al aire por Telefe en el marco de los festejos por sus 30 años, cuando en un momento leyó el comentario de su hermana Ana sobre un viejo episodio, del cual fueron testigos, y que terminó casi a las piñas entre Amaia y Eugenia la China Suárez.

“Mirá si un día nos la cruzamos… quedamos re mal. Bueno, parece que Amaia Montero estaba, como podemos estar todos en algún momento de la vida, en una fiesta como pasadita en tragos. Se cruzó con la China en un pasillo, en un momento donde la China no soportaba mucho, tenía un carácter poco controlado en esa época. Se la cruzó a Amaia, que estaba en una, en la suya, y a la China no le gustó nada que le choque el hombro. Se armó una tremenda, la terminamos separando. Fue un quilombo. ¡Qué anécdota horrible!”, recordó Lali entre risas. “La China no se comía una una. ¡Qué gracioso!”, agregó Lanzani.

La anécdota se viralizó y llegó a oídos de la propia Amaia, quien, encolerizada, agarró su cuenta de Twitter y fue contra Espósito. “Hola @lalioficial no nos conocemos en persona y lamento mucho que no hayas dicho en justicia lo que corresponde: que todo lo que tú contaste en tu directo de IG respecto a mí es absolutamente mentira. Sabes que he querido de buena fe, a través de nuestra compañía y de nuestros respectivos managers, hacer las cosas de la mejor manera posible”, escribió Amaia. Y continuó: “Ha sido toda una sorpresa tu respuesta puesto que eludes lo fundamental, LA VERDAD. Es toda una decepción. Espero que este mensaje te llegue y te haga recapacitar. Nos vemos @lalioficial“.

Lejos de confrontar, Lali rápidamente se disculpó: “Quiero pedir disculpas por la manera en la que me referí a la artista @AmaiaMontero en el Live en mi cuenta de IG, donde celebrábamos la repetición de Casi Ángeles. JAMAS fue mi intención faltar el respeto ni ofender a Amaia ni a su gente. Fue inapropiado. Pido disculpas. Un abrazo”, expresó la protagonista de Sky Rojo, la próxima producción de Netflix, poniendo un paño frío a la situación.

Si bien Amaia no ha vuelto a manifestarse en la red después de su último mensaje, sí lo hizo su hermana, la escritora Idoia Montero, quien no solo no aceptó las disculpas de Lali, sino que la destrozó de una manera inimaginable.

“Eres una gran mentirosa, @lalioficial. Yo estuve allí en todo momento y tu disculpa no es clara. Te lo has inventado y punto. Has mentido, eso no pasó. Cuéntale a tu madre, a tu familia lo que has hecho a ver si te perdonan ellos. Yo no”, escribió Idoia. “¡Como compañera de profesión eres una auténtica mierda! Has demostrado ser una miserable. Con lo que está pasando en el mundo, no tienes vergüenza. No nos tomes el pelo y has lo que tienes que hacer en Instagram. Lista, que eres una lista”, agregó. Minutos después, borró sus mensajes.

Pero la escritora no contaba con el feroz y temido fandom que posee Lali, que consiguió que la mujer pusiera candado a su cuenta debido a la furiosa lluvia de mensajes en defensa de la ídola pop. Antes de limitar la entrada a su cuenta, respondió: “Me tomé dos tés y si aún no he bloqueado a todas las señoritas teñidas por favor, daros por bloqueadas que estoy agotada. ¡De verdad! ¡Buenas noches! Mañana sigo con mi vida normal”. “No nos tomes el pelo y haz lo que tienes que hacer en Instagram. Lista que eres una lista, Lali“, concluyó.

