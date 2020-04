Radio Mitre Mitre Mendoza

30 abril, 2020 8:50

El Intendente sostuvo que la situación es compleja en la comuna y que no se ha podido establecer todavía cómo ha sido el nexo epidemiológico. Además informó que hay 3 personas más internadas con síntomas y se les harán los correspondientes tests.

“La situación es compleja de que se desconoce el origen aún de los dos casos positivos que tenemos en Tunuyán. Todavía no se ha podido detectar cómo ha sido el nexo epidemiológico. Los casos se detectaron rápidamente y en los lugares como el nuestro, todos se conocen y empiezan las dudas sobre quiénes pudieron tener contacto con los contagiados” explicó Martín Aveiro.

En diálogo con Radio Mitre Mendoza, el Intendente de Tunuyán explicó que “por estos casos positivos, se decidió cerrar todo, salvo supermercados, almacenes y veterinarias. Hasta nuevo aviso le vamos a dar prioridad a la infectología, para que pueda trabajar en Tunuyán y determinar las causas del contagio”.

Aveiro explicó que uno de los contagiados es chófer de una empresa de transporte, mientras que el otro caso es un albañil. “Ayer todo el trabajo de Infectología consistió en trabajar con las familias, establecer si hubo contacto y tomarle declaraciones para entender la dinámica de los contagios. Hay dos familiares que resultaron internados además, porque tienen síntomas”.

Además el jefe comunal explicó que los casos previos en Tunuyán, fueron por contacto con personas que habían viajado. “Estos casos todavía no tienen mucha explicación, por lo que tenemos que ser pacientes y esperar la información de infectología. Hasta ahora tenemos 2 casos confirmados oficiales y 3 personas internadas con síntomas. Además tenemos una persona que llegó de trabajar desde el norte y presenta síntomas”.

En este sentido el Intendente agregó “No queremos generar psicosis en la gente de Tunuyán. Las salidas recreativas no estaban mal, pero para Tunuyán en particular de alguna manera la gente ya estaba saliendo bastante a comprar y tenía sus negocios de cercanía a menos de 500 metros. Más allá de que habilitó el martes el permiso para sacar a los más chicos, estos casos son previos a la decisión del Gobierno provincial”.

“Tunuyán es un departamento muy complejo, porque la Ruta 40 le pasa por pleno centro. Parar con toda la actividad agropecuaria e industrial, resulta muy difícil, porque hay contacto con el centro de la Ciudad. Lo que estamos recomendando, es que la gente de San Carlos y Tupungato no vengan”, indicó Martín Aveiro.

Por último, el jefe comunal dijo que “sería lógico cerrar los límites de Tunuyán hasta que se sepa cómo se dieron estos contagios. Lo que sucede es que la comuna no puede autoabastecerse y necesitamos que lleguen alimentos, entre otras cosas. Hay que darle tiempo a la gente de epidemiología y que pueda trabajar para determinar cómo sucedieron estos contagios.

“Tenemos que tener claro como sociedad, de que estos casos pueden ocurrir en cualquier lugar. Lo mejor es quedarse en casa e intentar que todo pase de la mejor manera y en el menor tiempo posible”, concluyó Martín Aveiro.

Entrevista Martín Aveiro, Intendente de Tunuyán: