Tremendo #Cacerolazo en Tucumán . Me emocionó en verdad. Hay mucha bronca y enojo y es que ya no somos los mismos mansos, no nos van a llevar puestos ! #CacerolazoContraLaImpunidad#Cacerolazo30A

— María de los AngelesuD83CuDF31 (@mariadelos1981) April 30, 2020