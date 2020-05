Brasil está en llamas y no solamente por la crisis política que gira en torno al gobierno del presidente Jair Bolsonaro y la investigación que está llevando adelante el Tribunal Supremo sobre su figura, tampoco por la crisis económica en la que está hundida el país teniendo en cuenta ya son 12.9 millones el número de desempleados en Brasil. Los hechos que más preocupan tienen que ver con que las personas están saliendo en masa a las calles cuando por día aumenta exponencialmente el número de fallecidos. En tanto el presidente sigue atacando a la OMS.

El gobierno de Jair Bolsonaro recibió golpes por todos lados, los cuáles en realidad se está buscando desde principios de su mandato. Es así que mientras el mismo está siendo investigado por el Tribunal Supremo, la economía sigue cayendo y el desempleo aumenta a 12% a causa del Coronavirus, lo que tampoco deja de crecer son las cifras de fallecidos y afectados por la pandemia alrededor del país teniendo en cuenta que cada provincia fue dejada a la deriva por el gobierno nacional.

Brasil ya supera los 5.000 muertos por coronavirus. Bolsonaro responde: “¿Qué quiere que haga? Me llamo Mesías, pero no hago milagros” https://t.co/cGywVLyEDC pic.twitter.com/RjTlqS1a1F — EL PAÍS (@el_pais) April 29, 2020

Si bien en un principio la gran mayoría de la población apoyaba a las medidas de aislamiento que Bolsonaro se negaba a tomar, según reflejan las encuestas esta última semana el apoyo al aislamiento se está reduciendo. Es así que en lugares como San Pablo, donde todavía las medidas de distanciamiento social son obligatorias, menos del 50% de la población está en sus hogares. En tanto, el país reportó el pasado miércoles 28/04, el mayor pico de fallecidos hasta el momento: 449 personas en tan solo 24 horas.

Aunque esto no es todo ya que mientras las cifras son las detalladas, un nuevo Ministro de Salud se encuentra en el cargo tras la salida escandalosa de Luiz Henrique Mandetta pero el mismo no da a conocer cifras exactas sobre la proporción de personas infectadas por estado desde el pasado 17/04. Es así que no se puede saber con exactitud el estado de emergencia de cada región del país y mucho menos la totalidad de los casos identificados.

De acuerdo a una investigación realizada por la Universidad de San Pablo y otros centros de investigación, y publicada en el diario O Globo, en el país habría por lo menos 1,2 millones de contagiados teniendo en cuenta que es uno de los territorios con menos cantidad de tests oficiales. Aunque las cifras oficiales aportadas por el gobierno y reflejadas en el centro de monitoreo de la Universidad de Medicina Johns Hopkins, aseguran que hasta el momento existen 80.200 infectados y solamente 5.500 fallecidos.

Al mismo tiempo Bolsonaro sigue incentivando a la población a salir de sus casas y disfrutar es por eso que rechaza los comentarios de científicos, opositores y hasta miembros de su propio partido. En consecuencia, al igual que su homólogo y aliado, Donald Trump, el mandatario brasileño volvió a atacar a la Organización Mundial de la Salud y su director, Tedros Ghebreyesus. Esta vez fue el turno de atacar a la institución a través de las redes sociales por supuestamente incentivar la masturbación.

“Me preguntas cuándo llegaremos a su punto máximo. No lo sé, y nadie lo sabe. Podemos proyectar fechas, pero son solo suposiciones. Cada ubicación tendrá una curva diferente”, explicó el nuevo funcionario encargado de la situación sanitaria dejando claro que habrá un punto máximo, todavía más alto del que ya existe. Pero que en consecuenica no se podrá mover ninguna ficha hasta que este llegue: ¿qué se hace mientras tanto?

Cientos empezaron a salir teniendo en cuenta que 10% de los centros comerciales de Brasil se han reabierto en las últimas semanas. “No puedes permanecer cerrado durante tres o cuatro meses”, aseguró Glauco Humai, presidente y empresario de la asociación de centros comerciales Abrasce. Lo mismo pasa con muchos otros negocios minoristas que siguen activos y la realidad es que si bien la curva de contagio se está achicando y llegará una erradicación tarde o temprano, nadie sabe cuando. Aunque sería el propio ministro el que tendría que buscar esa información.