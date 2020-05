Después de presentar su nuevo simple, El Hechizo, junto a la española Beatriz Luengo, Abel Pintos habló de sobre cómo se prepara la paternidad

El músico que será padre por primera vez junto a Mora Calabrese, la empresaria chaqueña que conquistó su corazón hace más de seis años, contó cómo se prepara en este contexto adverso para la paternidad y confesó: “Empiezo a tener una nueva perspectiva de la vida, empiezo a tener otras prioridades”. “Y empiezo a advertir mi presencia en el mundo de otra manera”, admitió en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad.

Asimismo reveló que “me preguntan mucho cómo me gustaría ser como padre o qué me gustaría heredarle a mi hijo o hija. Yo aprendí muchas cosas en la vida y todo lo que aprendí lo pondré a disposición de mi hijo o hija”. “Pero de lo que estoy seguro es que mi hijo o hija me va a enseñar muchas más cosas de lo que yo le puedo enseñar”, reflexionó en nota con Mario Massaccesi en “Massaccesi que nunca”.

“Me siento muy relajado porque está por llegar un ser a mi vida que me va a enseñar mucho. Hoy siento que estoy en equilibrio con todo”, expresó.

Por otra parte se refirió a la presentación de su nuevo disco, al cual pertenecería su nuevo corte difusión, El hechizo, junto a la cantautora española Beatriz Luengo: “Hasta que no tengamos un panorama más claro de cuándo y cómo se va a volver a la salida en vivo no vamos a presentar el disco”. Y aclaró que “sí vamos a seguir presentando canciones conforme las vayamos arreglando y terminando porque seguimos trabajando de a poquito y más despacio”.

En cuanto a la repercusión en el público sobre su nuevo tema sostuvo que “cada canción que presento es muy distinta a la anterior y va a ser muy distinta a la siguiente. Por eso pasa mucho que va a haber un grupo de gente a la que le guste y otro a la que le guste menos”. “Pero lo que me interesa es la devolución que tienen para hacerme, acerca de qué les parece, cuál es la conexión que hacen y la gente conectó mucho”, señaló.

Para finalizar, sobre cómo vive el aislamiento social, preventivo y obligatorio que rige en el país a causa del brote pandémico de Covid-19, el cantautor señaló que “las experiencias todas permiten un punto de objetividad, comparación o cuando querés tomar decisiones. Por eso siento que todo lo que vivo sea bueno o malo, que me conmueve y siento que me enseña algo, siempre lo tengo presente, porque consideró que me construyen y constituyen”. “Estoy aprovechando a estudiar teoría de la música, guitarra, piano. Que cuando no estoy tanto en casa me cuesta más. Y aprovecho para producir de a poco temas. Grabar voces o voces de referencia”, concluyó.

