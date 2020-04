Ulises Jaitt estalló de furia luego de escuchar una entrevista a Thelma Fardin donde la actriz aseguró que desde el colectivo de Actrices Argentinas le brindaron contención a Natacha Jaitt tras la denuncia por violación que había realizado la fallecida conductora radial.

“Con ella (Natacha) dimos una contención… en lo personal, compañeras que estaban incluso… Laura Azcurra, le costaba mucho la conexión porque estaba de vacaciones. Y se armó un grupo para darle contención, porque lo primero que necesitan las mujeres que sufren violencia es contención cercana”, dijo Fardin en una entrevista con el periodista Juan Etchegoyen para Metro Live.

Al indagar sobre el tema y preguntarle si “cuando se enteraron de lo de Natacha (la denuncia) se solidarizaron con ella”, la actriz afirmó: “Sí, sí. Armamos grupos para dar contención seas famosa o no”. Y remarcó: “En este caso en particular sí lo hicimos desde donde creíamos que era más importante que era la contención humana, cuerpo a cuerpo”, aseguró.

Enterado de las declaraciones de Thelma, Ulises, hermano de Natacha, agarró su cuenta de Twitter y se desquitó: “@soythelmafardin sos una mitómana grave, como dijo tu hermana, tenés problemas psiquiátricos. Nunca apoyaron a Natacha y la dejaron sola en Tribunales, ni un abrazo en persona. Sos una violenta que miente hasta con una mujer fallecida. Ni le respondiste el teléfono sinvergüenza”, lanzó el conductor radial entrado en cólera.

Recordemos que Thelma Fardín fue una de las actrices que Natacha destrozó en la red por darle la espalda frente a su denuncia de violación. La morocha, cuya muerte continúa siendo investigada, había convocado a una marcha y ninguna actriz se presentó ni la acompañó como habían dicho que harían.

“Thelma Fardin, Calu Rivero, Dolores Fonzi y Griselda Siciliani, nunca me respondieron ni siquiera para mentirme vía WhatsApp. Ahí tienen la verdad. Solo fui un comunicado por escrito, no un ser humano. El ‘nos tocan a una, nos tocan a todas’ debe ser una venta XXX entre ellas”, había expresado Natacha en ese momento, dolida.

Laura Azcurra también fue criticada por Natacha por no haberla apoyado. “Que falsa sos @ LauraAzcurra que no viniste a apoyarme en tribunales donde me habías dicho que no tenías tiempo para estar. Hoy fuiste a apoyar a otra mujer abusada. Las violaciones para vos son SELECTIVAS. ¿Con que criterio decidís discriminarme?”, dijo la morocha en enero de 2019.

Recordando aquel mensaje de su hermana, Ulises volvió a desmentir a la actriz y arremetió: “@soythelmafardin. Lo dijo en vida mi hermana, mitómana serial. Da miedo lo que mentís, violenta. Tampoco te veo pedir justicia por su muerte, hipócrita. Cínica”.

Finalmente, Jaitt concluyó con una frase letal: “@soythelmafardin no tenés respeto ni con una mujer que fue asesinada”.

Vale mencionar que tras el comunicado que Actrices compartió tras la muerte de Natacha, después de la lluvia de mensajes que les llegó preguntando si se iban a referir al tema o no, Romina Gaetani, quien expresó su total apoyo tras su denuncia por violación, escribió en la red junto a un listón negro: “Natacha Jaitt me quedo con tus palabras resonando en mi cuerpo. Con tus innumerables pedidos de ayuda. Con gran tristeza reflexiono. Se que es tarde para lamentar no haber estado más presente. Hoy estoy de luto”.

L.M

