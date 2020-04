En una exposición ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la Nación, el canciller Felpe Solá brindó detalles acerca de los planes de acción y asistencia para los argentinos que se encuentran varados en el exterior a raíz de la emergencia sanitaria dispuesta en el marco de la pandemia de coronavirus Covid-19 que suspendió vuelos y operaciones aéreas en casi todo el mundo..

En esas circunstancias, Solá prometió que no dejará a ningún habitante “desamparado” y explicó que actualmente el país se encuentra “repatriando a 400 y 500 personas por día”.

En base a los datos que maneja Cancillería, comentó que en la actualidad, “6.600 argentinos están en Europa, 6.100 en América del Sur, 4.646 en EEUU y Canadá, 4.200 en América Central y 2.800 en Asia, África y Oceanía”.





“Sabemos que la voz de los que están clavados afuera va a ser más desesperante cuanto más necesaria se vuelve conocer la certeza de cuándo volver”, sentenció en la reunión que se mantuvo por videoconferencia.

Solá dijo que “No vamos a mezquinar un peso en la medida en que la cosa se vuelva más fea, pero no caeremos en el abuso de empresas que como no vuelan y están muy mal, caen en eso y piden 400 mil dólares para poner un avión a disposición”.

Además, indicó: “Estamos cortos de aviones y con miedo de que las aerolíneas que prevén una época sin vuelos en el mundo y descuentan quiebra o default privado, dejen de volar”.

En el marco de la acalorada reunión, en la que participaron diferentes referentes del arco político, el Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación Argentina y la Senadora tucumana Silvia Elías de Pérez se cruzaron por la repatriación de médicos argentinos varados en el exterior. La representante local le espetó al ingeniero “Tráigalos de vuelta entonces” (en referencia a los galenos).

Lo cierto es que, minutos después de terminada la cumbre, la discusión continuó en las redes sociales ya que la Senadora por el “Jardín de La República” comentó en Twitter: “¿Escucho mal o el canciller me insulta cuando le digo que debemos traer a los médicos argentinos varados en el exterior?”

¿Escucho mal o el canciller me insulta cuando le digo que debemos traer a los médicos argentinos varados en el exterior? pic.twitter.com/MukrCqaCZz — Silvia Elías de Pérez (@SilviaEdePerez) April 29, 2020

Minutos después de esto, el Canciller “levantó el guante” y dijo “Le pido disculpas a @SilviaEdePerez . Tergiversó mis palabras sobre la repatriación de médicos hoy en la teleconferencia con la comisión de RR EE del @SenadoArgentina”.

Le pido disculpas a @SilviaEdePerez. Tergiversó mis palabras sobre la repatriación de médicos hoy en la teleconferencia con la comisión de RR EE del @SenadoArgentina. — Felipe Solá (@felipe_sola) April 30, 2020

Sin poner paños fríos, Elías de Pérez volvió a contestarle a Solá con otro picante pensaje “No tergiversé sus palabras. Y, si hubiese interpretado mal lo que me había respondido, eso no justifica que me trate de “pelotuda”, canciller. Podemos coincidir o disentir, siempre en un marco de respeto”.