Lautaro Reyes, mánager de Zulma Lobato, tomó las redes sociales para expresar su preocupación por el paradero de la mediática, de quien no se sabe nada desde hace marzo.

Según contó el representante, no tiene novedades de Zulma desde hace un mes. Luego contó: “Le robaron su celular y DNI. Seguro no habrá podido cobrar su pensión”, expresó. Y manifestó su preocupación sobre su estado: “Quiero saber si está viva. Si está bien de salud. Si come algo”.

Por último, en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio que lo mantiene alejado de ella, pidió ayuda a los usuarios de Twitter: “Alguien de Munro que pueda ir a su domicilio y contactarme con ella lo voy a agradecer”.

PREOCUPADO.

Hace 1 mes que no tengo novedades de Zulma Lobato.le robaron su celú y DNi .seguro no habrá podido cobrar su pensión.quiero saber si esta viva ,si esta bien de salud,si come,algo…

Alguien de Munro que pueda ir a su domic.y contactarme con ella.lo voy a agradecer. pic.twitter.com/EQJHpdejof — Lautaro Reyes (@ReyesLautaroMdq) April 29, 2020

Recordemos que el 9 de febrero, Reyes denunció que Zulma fue estafada y torturada por un Pai Umbanda que usa su identidad en las redes para ganar dinero. Y es que el día anterior comenzó a circular a través de Facebook, luego se viralizaría en Twitter, que la mediática luchaba por su vida y que no tenía para comer. En el texto que publicaron en su nombre, se pedía ayuda a Florencia de la V y a Lizy Tagliani.

Reyes explicó que el Pai generó confianza con Lobato llevándola a un centro comunitario y ofreciéndole techo, y que pudo presenciar en directo cómo este la maltrató verbal y físicamente. Como consecuencia, llamó al 911 y Zulma terminó en la calle. “La tenía encerrada en el lavadero de su casa, a tal punto que no podía hacer sus necesidades”, dijo, a la vez que contó que “Zulma vive de una pensión que recibe por discapacidad y algún que otro show que le puede salir cada tanto”, pero desde que le extirparon un riñón, en 2019, no ha podido trabajar.

Las últimas apariciones de Zulma en los medios de también estuvieron vinculadas a pésimas situaciones como ser abusada sexualmente o tener que dedicarse a la prostitución para poder alimentarse. En 2018, trascendió un video de una pelea con un taxista, se la vio tirada en la calle, desde aquel momento había notificado el complicado cuadro de salud y la alarmante situación económica por las que estaba traspasando.

L.M

Galería de imágenes