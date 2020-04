Irrfan Khan, actor indio que aportó versatilidad y estilo en películas exitosas y que tuvo papeles en filmes de Hollywood como La vida de Pi, The Namesake, Slumdog Millionaire y Jurassic World, murió el miércoles a los 54 años en la ciudad de Bombay, meca de la industria cinematográfica de Bollywood.

Su muerte, luego de una prolongada batalla contra el cáncer, fue confirmada por su portavoz, que dijo que Khan estuvo rodeado por su familia. Deja a su esposa y a sus dos hijos. “Peleó las muchas batallas que vinieron con él”, dijo el portavoz en un comunicado, refiriéndose al diagnóstico del cáncer raro que Khan contrajo en 2018.

“Rodeado de amor y su familia por la que se desvivía, nos dejó para ir al cielo dejando un verdadero legado. Rezamos por él y esperamos que esté en paz”, indicó la familia en el texto difundido por los medios. “Irrfan tenía un espíritu fuerte, es alguien que luchó hasta el final y siempre inspiró a todo el mundo que se le acercó”, añadió en el comunicado la familia del actor, que debutó en 1988 con la icónica película de Mira Nair Salaam Bombay.

Khan fue uno de los primeros actores indios en dejar una marca consistente en el cine occidental, siguiendo los pasos de pioneros como Saeed Jaffrey, Roshan Seth y Om Puri.

“Un talento increíble”, dijo la superestrella de Bollywood Amitabh Bachchan, entro otros tributos que se publicaron en Twitter tras la muerte de Khan. “Un colega amable. Un contribuyente prolífico al mundo del cine (…) nos dejó demasiado pronto creando un enorme vacío”, agregó.

El primer ministro Narendra Modi también expresó sus condolencias. “La muerte de Irrfan Khan es una pérdida para el mundo del cine y el teatro. Será recordado por sus interpretaciones versátiles en diferentes medios”, expresó en un tuit.

Irrfan Khan’s demise is a loss to the world of cinema and theatre. He will be remembered for his versatile performances across different mediums. My thoughts are with his family, friends and admirers. May his soul rest in peace.

— Narendra Modi (@narendramodi) April 29, 2020