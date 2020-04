En las últimas semanas, la versión de la separación entre Laurita Fernández y Nicolás Cabré sonaba cada vez más fuerte. Finalmente, el martes 28, luego de más indicios 2.0, Ángel de Brito dio por confirmada la ruptura, y este miércoles la propia bailarina habló en Los Ángeles de la Mañana para terminar con las especulaciones y explicar el final de la relación.

“Hay mucho amor, pero tenemos también mucho amor personal….la verdad es que nos distanciamos por zoom“, confirmó la rubia, pero sin cerrar la puerta a una posible charla o reencuentro después que pase cuarentena. “Nos dijimos: ‘Antes de que nos peleemos, tomemos una distancia y aprovechemos para pensar’“.

Entrevistada por todo el panel de LAM, Laurita agregó sobre lo que significó la convivencia en Mar del Plata: “Sobre el final de la temporada teníamos más diferencias qué cosas con las que estábamos de acuerdo”.

La ex campeona del Bailando contó cómo transita el aislamiento social, preventivo y obligatorio. “Al principio estaba ensayando en casa las canciones para un musical, pero lo fui abandonando porque este año no creo que haya teatro. Después me pegó por el lado culinario, pero ahora me achanché”, relató, y contó que está tomando clases virtuales de “piano e italiano”.

Por otro lado, reveló que habló con Federico Bal luego de conocer el diagnóstico de cáncer. “Lo veo con un optimismo y una fuerza gigante. Que le de bola a los médicos y todo va a salir bien. Nosotros terminamos re bien”, explicó.

E.C

