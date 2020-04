Luego de la polémica que se generó por haber devuelto al criadero a su cachorra Rita, Susana Giménez realizó un posteo por el Día del Animal, que se celebra este 29 de abril. Además, la diva recordó a las mascotas que la acompañaron hace años y ya no están.

En los últimos días, Susana Giménez estuvo en el foco de la tormenta luego de contar que tuvo que devolver a Rita, su nueva cachorra, porque la mordía mucho y estaba lastimada. A pesar de aclarar que la mascota iba a regresar con ella, la destrozaron. Cansada, la diva de los teléfonos salió al cruce y liquidó a quienes la cuestionaron, sobre todo a Nicole Neuman, a quien llamó estúpida.

Este miércoles, la conductora les dedicó a sus perros un tierna publicación. “¡Feliz Día del Animal! Para todos mis compañeros inseparables de vida”, arrancó Susana el posteo que acompañó con una foto donde se la ve abrazada a Kiko, uno de sus perros que se encuentra en La Mary, el refugio de la diva en Uruguay.

Luego, Susana publicó una historia de Instagram donde se puede ver a todas sus mascotas, quienes la acompañan en La Mary y los que murieron hace ya un tiempo. “Thelma y Beto que me esperan en La Mary. Pascual Enrique, que me acompaña, pero no me da ni cinco de bolilla. Beba, Clara, Rosa, Indio 1, Indio 2 , Jazmín y Cholo que ya se fueron”, señaló recordando a sus fieles e inolvidables amigos.

Recordemos que Jazmín, que murió en febrero de 2006, acompañó a la conductora por 17 años, y fue uno de los perros más glamorosos y famosos del país. El can de raza yorkshire acompañaba a Susana a todos lados y poseía un vestuario digno del jet set. Sin embargo, el nombre de Jazmín esconde una teoría que aún se recuerda, pues se decía que, en realidad, había fallecido en 1998. Según cuenta la leyenda, Jazmín habría sido atacado por un dogo en la chacra de Jorge “Corcho” Rodríguez y que fue cambiado por otro. Todo un mito urbano, por supuesto.

Por último, la figura de Telefe se refirió a Rita, su cachorra de Vizla que se ha robado todas las miradas, por dulce y por la polémica que la rodeó en los últimos días tras el accionar de su dueña al regresarla al criadero porque la mordía mucho, y dijo: “Y Rita, que mientras me espera pasa la cuarentena con su madre y sus hermanos hasta que podamos irnos a Uruguay”. Para rematar, Susana agregó los hagstags #AnimalLover #AnimalKindom #DogLover, toda un mensaje para quienes cuestionan su amor por los animales.

L.M

