Jorge Rial arrancó la emisión de Intrusos (América) refiriéndose a la separación de Laurita Fernández y Nicolás Cabré, pero con la particularidad de que el conductor comparó al actor con el coronavirus y lo renombró como Cabré-19.

“El virus del espectáculo, se lleva a la gente puesta, no es una pandemia, es una epidemia argentina. Este virus no es ahora, no es una cepa nueva. Por ahora no hay vacuna, es un virus raro, te deja los anticuerpos porque todas las víctimas quedan medias…”, empezó diciendo Rial. Y continuó: “No es inclusivo. Este virus ataca a las mujeres, es sexista. Así como estamos con el coronavirus y el dengue, está este virus que ataca a la mujer. Yo no conozco ningún hombre atacado”.

“El primer síntoma es el deslumbramiento, sucede en el lugar de trabajo. Ahí se incuba. Te das cuenta que hay una mirada distinta del virus hasta que entrás. Hay una admiración al virus, porque al contrario de lo mortal del coronavirus, este no es mortal pero deja secuelas”, siguió.

Luego, el conductor describió los síntomas como “cambio de humor”, “cambios en el pelo y piel”, y especificó que “muchas se recuperan con ayuda terapéutica”. “No es de multiplicar contagio. Ataca jóvenes no a grupos de riesgo, entre 20 y 40 años“, aclaró. “Tampoco ataca a los muy menores… Te deja dando vueltas como un trompo. Hubo víctimas que quedaron mal de verdad. No hay vacuna. La vacuna sería, si lo tenés en frente, correte. No es invisible”, afirmó.

“Es el virus más peligroso que el coronavirus, y se llama Nicolás Cabré, Cabré-19”

Tras volver de un corte, Rial prosiguió con el tema y dijo: “El virus se cobró una nueva víctima. Sucede algo raro, este virus tiene la capacidad de atraer a la víctima. En este caso la sacó dos veces de su casa. Es el virus más peligroso que el coronavirus y se llama Nicolás Cabré, Cabré-19. Se cobró una nueva víctima y es Laurita Fernández“, sentenció. Inmediatamente, Rodrigo Lussich agregó: “Sólo una logró enfrentarlo y vencerlo: la China Suárez. Ella lo dejó”.

Mirando a cámara, el conductor le pidió a la China Suárez: “Si nos estás mirando, como especialista en este virus te pido… andá a donar sangre porque tenés anticuerpos, y de eso se puede hacer la cura para el Cabré-19”.

“El Cabré-19 es un virus que revuelve mierda”

“El virus C-19, el Cabré-19 que se acaba de cobrar una nueva víctima, cuyo nombre es Laura Fernández… Tenemos la prueba de una acción de ese virus que las víctimas se dan cuenta. Una de las víctimas se refiere a él de la siguiente manera: ‘revuelve la mierda’“, señaló Rial.

Pero el tema no terminó ahí. Rial equiparó a Pol-ka con Wuhan, epicentro del coronavirus, como el origen del virus Cabré-19. También mencionaron a todas las “víctimas” del actor, entre las que se encuentran Rocío Guiaro Díaz, Agustina Cherri, Agustina Córdova, Romina Gaetani, Florencia Torrente, Celeste Cid y Eugenia Tobal, entre otras, a quien describen como la receptora “del mayor daño”.

Si bien algunos se tomaron las comparaciones de Rial con humor, una lluvia de usuarios de Twitter se mostraron indignados, remarcaron que lo que hacía estaba mal y le recordaron que días atrás despotricó contra Santiago del Moro y lo acusó de banalizar la situación con el COVID-19 tras hacerse un test rápido en vivo en su programa de Telefe.

“Cabré lo odia, nunca le va a responder”, “Lo que hizo fue muy fuerte”, “Me parece fuerte y desubicado. Sea Cabré o cualquiera”, “Son los mismos que la otra semana hablaban de no banalizar una enfermedad como esta y de no convertir todo en show por un punto de rating? Son los mismos que criticaron a Santiago del Moro por supuestamente hacer un show a costa de una situación de emergencia? Son los mismos”, “Cómo se puede banalizar el Covid 19?, se caga en los que lo padecen, los que murieron en todos los que día a día lo combaten y en toda la Sociedad Argentina con todo el esfuerzo que está haciendo. repudio total”, fueron algunos de los mensajes que se leyeron.

L.M

