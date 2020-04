29 abril, 2020 22:00

Las predicciones en amor, riqueza y bienestar para todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries Nacidos del 21 de marzo al 20 de abril

Tendrás una tendencia a encerrarte en ti mismo, a tener discusiones sin sentido. Esta actitud conspirará contra tu propio progreso.

Amor: Tu pareja te dará todo lo que necesites para sentirte a gusto y comprendido. Será el apoyo que necesitabas en tu vida.

Riqueza: Un cierto descontento por algo que no has podido prever en tu trabajo, será la nota dominante para ti. Intenta revertirlo.

Bienestar: No hay más problemas que los que te provocas tú mismo. Tómate un respiro y concentra todas las energías en ti.

Tauro Nacidos del 21 de abril al 21 de mayo

Si eres práctico y observador, podrás ver con claridad quiénes están a tu lado por interés y quiénes realmente te quieren.

Amor: será un día de cambios intempestivos en el amor, de posibles discusiones o malentendidos. Intenta recapacitar sobre lo sucedido

Riqueza: Pon en marcha tus planes, porque habrá nuevas oportunidades y nuevos proyectos de la mano de un viejo amigo.

Bienestar: Puede que tengas algo de taquicardia, pero no será nada grave. La ansiedad y la vida agitada que llevas te pueden provocar una pequeńa alteración.

Géminis Nacidos del 22 de mayo al 21 de junio

Sufrirás los efectos de perdidas de tiempo recientes. Revelaciones en el ámbito emocional, no temas dar ese gran paso.

Amor: Se abrirá todo un mundo nuevo ante tus ojos al verte lejos de aquella tirana relación que te oprimía. Date un tiempo de soledad.

Riqueza: No busques refugio en la adquisición de bienes para sentirte más de lo que eres. Lo material es solo una cubierta.

Bienestar: Deberás entender que la vida es una sucesión de momentos, algunos buenos y otros malos, pero todos efímeros. Nada esta hecho para durar para siempre.

Cáncer Nacidos del 22 de junio al 23 de julio

Tu despreocupación va a jugarte alguna mala pasada. Te vas a encontrar con un problema difícil de resolver.

Amor: Te sentirás contento por el giro que tomarán tus asuntos amorosos. Por sobre todo será un día tranquilo y el hogar será tu base.

Riqueza: Una reunión con conocidos te dará la ocasión para obtener ganancias financieras. Por otro lado, cuídate de realizar gastos excesivos.

Bienestar: Tu fortaleza puede vencer y tu salud. Te conviene mantenerte en buen estado anímico en estos momentos de incipiente tensión.

Leo Nacidos del 24 de julio al 23 de agosto

Sentirás durante el día de hoy las consecuencias de haber cometido grandes errores en el pasado. Resígnate a soportarlos.

Amor: Date la oportunidad de experimentar una relación duradera al menos una vez más, no expulses al amor de tu vida.

Riqueza: Gracias a tu predisposición positiva hacia tus responsabilidades, lograrás terminar tus obligaciones en tiempo record.

Bienestar: Evita gastar energías en mantener recuerdos de tu pasado que no te llevarán a ningún puerto positivo en la vida. Continua tu camino.

Virgo Nacidos del 24 de agosto al 23 de septiembre

Tus sentimientos están siendo usados en contra tuya. Imponte para evitar ser blanco de injusticias. Nuevas oportunidades laborales.

Amor: No dejes pasar la oportunidad de mostrar tus sentimientos a aquella persona que crees ideal para ti. Déjate llevar.

Riqueza: Se muy cuidadoso a la hora de atender los encargos de tus superiores. Ahí reside la capacidad de evitar cometer errores.

Bienestar: Apégate fielmente a los compromisos en los que te involucras. No tomes tus promesas a la ligera. Esto hará que seas tomado en serio.

Libra Nacidos del 24 de septiembre al 23 de octubre

Tendrás la oportunidad de aprovechar conocimientos que te brindarán los que te rodean. Asimílalos de la mejor forma posible.

Amor: Visitaras lugares que evocarán recuerdos de amores pasados. No dejes que la melancolía tome a tu corazón desprevenido.

Riqueza: El aprendizaje en una profesión es algo que no tiene fin. Procura mantener actualizados tus conocimientos laborales.

Bienestar: No resaltes solo las características negativas de las personas que te rodean. Aprende a remarcar también las actitudes positivas en ellos.

Escorpio Nacidos del 24 de octubre al 22 de noviembre

Día de muy gratas sorpresas y alegrías en el ámbito sentimental. Alcanzarás una meta muy esperada y anhelada.

Amor: Recibirás visitas sociales en tu hogar el día de hoy. Esto ayudará a descomprimir un poco las tensiones latentes en el hogar.

Riqueza: Día propicio para todo tipo de entrevistas para cargos pendientes. Te mostrarás calmado y confiado de tus habilidades.

Bienestar: Entenderás de manera difícil que no puedes abarcar todo el trabajo tu solo. Deberás enfocarte en ciertas partes y delegar el resto a los demás.

Sagitario Nacidos del 23 de noviembre al 22 de diciembre

Apégate a los planes previstos para el día de hoy. No intentes cambiar tu rutina o terminarás pasando malos momentos.

Amor: Surgirán tensiones con tu pareja durante el inicio de la jornada de hoy. Pero los ánimos se Irán calmando hacia la noche.

Riqueza: No dudes en dar el 110 por ciento en tu cargo, sobre todo si eres nuevo en el. Marca una buena primera impresión.

Bienestar: Aprende a compartir momentos con tus seres queridos más regularmente. Aprovecha cada instante a su lado para forjar recuerdos inolvidables.

Capricornio Nacidos del 23 de diciembre al 20 de enero

Jornada de continuas discusiones y malentendidos en el entorno laboral. Excelente a nivel emocional, buenos momentos en pareja.

Amor: Recuerda que el que corre tropieza con la primer piedra. Acomódate a los tiempos de tu pareja. Deja la presión de lado.

Riqueza: Deberás llevar trabajo al hogar en la jornada de hoy. Tendrás que resignar momentos de descanso para cumplir con tus metas.

Bienestar: Aprende a discernir cuando debes poner todo de ti para alcanzar un objetivo y cuando es mejor dar un paso al costado y dejar pasar la oportunidad.

Acuario Nacidos del 21 de enero al 19 de febrero

Los grandes pasos son más llevaderos si se dan de a poco. Confía en tu capacidad de enfrentarte a la vida responsablemente.

Amor: Finalmente tomarás la decisión de dar ese gran paso en la pareja. No tengas miedo, todo saldrá de maravillas.

Riqueza: La continua incompetencia de ciertos elementos a tu cargo harán que seas incapaz de relajarte en el día de hoy.

Bienestar: No caigas en las garras de la superficialidad. No permitas que las apariencias influyan o tomen control de tus determinaciones. Mira más allá.

Piscis Nacidos del 20 de febrero al 20 de marzo

La capacidad de cambio solo te será otorgada cuando estés dispuesto a cuestionarte a ti mismo en cada decisión que tomas.

Amor: Tu exceso de confianza y caradurez esta llevándote indefectiblemente a las alas de la soledad. Replantéate tu forma de ser.

Riqueza: Deberás apretar el acelerador a fondo si pretendes llegar a cumplir tus objetivos a mediano plazo. Dedícate completamente.

Bienestar: Procura solucionar los problemas de la pareja de manera inmediata. Existen situaciones para las que el tiempo es un factor negativo.