Darío Javier Suárez (en adelante Darío) a horas 18:19: “Hla loka k ases”

Daiana Abigail Garnica (en adelante Daiana) a horas 18:26: “Hola mayir” “Mayor*” “18:26 Aquí en casa voz?”

Darío a horas 18:30: “Hla mi hermanita chikita ja escuchame loki kiero kme agas el favor si hoy tengo k buskar las cosa kt dije kiero kme acompañes mas tardesita”

Daiana a horas 18:31: “Llevame hasta alderetes” “Quiero comprar una cosa” “Pero tiene que ser ahora”

Darío a horas 18:32: “Bueno vz sali ast la ruta pasanda el refugio anda ast afuera un ratiro asi nadien escuche ya t llamo un ratito si”

Daiana a horas 18:33: “Que se hagan ql, vení a buscarme de mi casa” “Así le diga ami mamá que vos me llevas hasta Alderetes”

Darío a horas 18:34: “Sali un ratito ah afuera asi t llame”

Daiana a horas 18:35: “Vení jaja”

Darío a horas 18:41: “Escuchame hermanita chikita est no tiene k saber nadien es una sorpresa para mi vieja por eso t dije kno sepa nadien inventale cualkier cosa ah t mama asi salgas un ratito lok no kiero kme falles y despues t llevo ast alderete “

Daiana a hs. 18:42: “Si no le voy a decir,” “Le voy a decir que yo voy a comprar, que vos me llevas” “Porque en realidad tengo que comprar una cosa”

Darío a hs. 18:43: “Bueno pero vz sali ast la ruta pero nole digas k vas conmigo loki”

Daiana a hs. 18:43: “Wueno” “Avisame cuando estes en la ruta”

Darío a hs.: 18:44 “Bueno dentro de un ratito t mand msj pero nole digas k vas connmigo en la moto ah nadien desile k vas en coletivo si”

Daiana a hs. 18:48: “Okey, pero meta! Ante que cierren”

Darío a hs. 18:49: “Bueno y otra no van ah serar loki y k vas ah

comprar”

Daiana a hs. 19:06: “Sisi van a cerrar”; a hs. 19:07: “Golosinas”

Darío a hs. 19:07: “Bueno k ya estas”

Daiana a hs. 19:07: “Si ya estoy de hace rato”

Darío a hs. 19:08: “Bueno sali ast la ruta pero ite caminando un pokito mas alla del refujio k hay voy si”

Daiana a hs. 19:09 “Que refugio?” “Te espero en la parada”; a hs. 19:10: “Si nadie va decir nada”

Darío a hs. 19:10: “Uuuu ite un pokito mas del refujio k est en la ruta k hay voy” “K est en la ruta”

Daiana a hs. 19:11: “Nose cual es” , a hs. 19:12:”Te espero en la parada”

Darío a hs. 19:12: “En donde vz suvis el cole”

Daiana a hs. 19:12: “Dnd vende tortillas ala parilla”, a hs. 19:13 Ahy te espero “

Darío a hs.19:13: “Bueno d hay un pokito mas adelant k hay boy”

Daiana a hs. 19:14: “No hay noma no wua ir”

Darío a hs. 19:14: “Ok hay voy”

Daiana a hs. 19:14: “Ok”

Darío a hs. 19:19: “Y a estoy aki”

