Ulises, de 9 años, vio un posteo llamativo en su Instagram.

Quien se lo mandaba, un emisario trucho, le decía “abrilo”.

Algo nervioso, sin hacer doble click, le consultó a su mamá, quien rápidamente entendió de qué se trataba: la viralización de un video íntimo que había realizado ella para su ex novio en 2019.





El 14 de abril, en plena cuarentena, la ciudad de San Luis amanecía con un tema distinto al coronavirus.

Se trataba de las imágenes de Gabriela Fernández Aberastain, preparadora física y especialista en fitness de competición.

“Esta viralización tiene nombres y apellidos: Diego Oliveri y Tatiana Yacarini. Él es mi ex pareja, que sigue obsesionado conmigo, y ella es su última pareja, quien también está obsesionada conmigo porque siempre pensó que yo seguía manteniendo encuentros con él”, dice visiblemente afligida Fernández Aberastain, puntana de 36 años, madre de Ulises y de Baltazar, de 4.

Junto con su abogado Santiago Olivera Aguirre, la mujer radicó la denuncia el lunes 13 de abril por las continuas amenazas y hostigamiento que había recibido de parte de Oliveri y también de Yacarini respecto de la inminente publicación de una serie de videos que, estando en pareja, cada uno tenía del otro.

“El juez ordena la restricción de cualquier tipo de acercamiento, lo que enfurece a Oliveri y Yacarini, quienes, el martes 14, viralizan videos íntimos de Gabriela Fernández, quien vuelve a denunciarlos, esta vez de manera ampliada no sólo por amenazas, sino por divulgación indebida de documentos íntimos y por facilitación de material pornográfico a menores de edad (por lo que recibió Ulises en su cuenta de Instagram)”, explica Olivera Aguirre.



El sábado último la policía de la provincia de San Luis allanó los domicilios de Oliveri y Yacarini, incautó teléfonos celulares, tablets y computadoras. La causa se encuentra en el Juzgado Correccional Nro. 1 de San Luis, a cargo del juez Montiveros Chada.

Mientras que el fiscal es Leonardo Navarini, “quien de manera urgente solicitó el secuestro de los dispositivos. Las pericias las está realizando Delitos Complejos y estamos esperando a que el juez llame a indagatoria. Tenemos todo documentado con pruebas más que claras, testimoniales y capturas de pantalla que no dejan lugar a dudas”, describe Olivera Aguirre.

Notoriamente angustiada por la situación, Gabriela Fernández recuerda que cuando su hijo Ulises la llamó para ver de qué se trataba ese video misterioso, ella recuerda que se desmoronó, rompió en llanto y no supo qué decirle a su pequeño. “Al ratito le conté la verdad, le dije que son imágenes de su mamá desnuda y él se enojó y me dijo sin dudarlos que vayamos a la policía”.



Tanto esa reacción de Ulises como la de Baltazar (4), que “me dijo que quisiera tener el poder de los superhéroes para ir y matarlos, porque los buenos no van a la cárcel”, la despejaron y la fortalecieron un poco.

“Yo estaba destruida, pensá que en un día había tenido sólo en Facebook 4.000 mensajes de conocidos y desconocidos, diciéndome cosas horribles, impronunciables. San Luis es chiquita, nos conocemos todos, la vergüenza era abrazadora”.

La relación entre Fernández Aberastain y Oliveri (40), que tiene un empresa de electrodomésticos y es locatario de varios departamentos, comenzó a fines de 2015 y terminó a medias en diciembre de 2018.

“A medias porque buena parte de 2019 estuvimos en contacto, nos veíamos y el video que se viralizó se lo hice en enero del año pasado”, cuenta Gabriela.

“Hoy a la distancia repaso esa relación y no lo puedo creer, no me entra en la cabeza cómo pude aguantar tanta humillación, desprecio y violencia física y psicológica”.

Como si estuviera en una terapia, Gabriela necesita hacer catarsis, reconoce que el desahogo le viene bien porque estuvo mucho tiempo silenciada, “tragando mierda a más no poder”.

Ella, tan cuidadosa y perfeccionista de su cuerpo por su trabajo y amor a las actividades físicas descuidó su interior, “mi dignidad quedó pulverizada. “o estoy enferma, o lo estuve. No veía nada, estaba enceguecida, no era consciente de la gravedad de los hechos que estaba padeciendo. Es más, me cuestionaba, me sentía culpable y hasta lo justificaba”.

Necesitada de amor pero también de un techo, Gabriela se mudó a casa de Oliveri a tres meses de iniciada la relación, que comenzó cuando se conocieron en un gimnasio.

“Claro, yo me mudé con él con dos hijos, uno de cinco cuatro años y el otro de seis meses. No podía moverme, estaba todo el día con los chicos y él me las hizo todas. Salía de lunes a lunes, venía escabiado, con lápiz labial en su cara, en la camisa, llegaba violento y el vínculo se fue desmadrando”.

Cuenta la víctima que sus hijos son de dos padres distintos con quienes hoy tiene una buena relación.

“El deterioro de la relación con Oliveri cayó en picada y, paralelamente, creció su violencia porque yo le preguntaba con quién salía o en qué andaba. Todo lo que yo hacía despertaba su furia, inclusive mi silencio: me cagaba a trompadas y una vez me pegó con la punta de acero de una bota en la entrepierna. Fui al hospital y pensaron que me habían violado”, recuerda Gabriela, quien por ser “la oveja flúo” de la familia, hermanos y padres se alejaron al punto de echarla de una empresa propia.

La primera vez que Gabriela conoció a Tatiana Yacarini, una de las que sería reponsable de la viralización del video íntimo, fue cuando en noviembre se enteró de que Oliveri estaba internado en estado reservado.

“Tuvo un ACV, estaba delicado. ¿Cómo me entero? Unos médicos que lo atendían me contactan y me dicen: ’No hace más que repetir una y otra vez tu nombre’. Y decidí ir a verlo. Pude hablar con él, me pidió perdón por todo lo que me había hecho, estaba muy arrepentido y yo, una boluda, le crei”.

En esa visita, se cruzaron Gabriela y Tatiana, quien montó en cólera dada su desconfianza hacia su por entonces pareja.

“Yo no sabía quién era, de hecho pensé que era un tía de Diego, pero cuando me enteré de su relación me fui de la clínica y nunca más lo visité a él. Y allí empezó a crecer la obsesión de ambo. Él se mejoró, la dejó a Tatiana y empezó a acosarme de nuevo a principios de este año”.

El resto de la historia es la viralización de las imágenes, la denuncia, el allanamiento y la mudanza de Gabriela, quien se mudó a casa de su “suegra”, donde se siente más protegida. “A mi hijo más grande se lo llevó el padre, que vive en una zona de campo en San Luis, y yo estoy con el más chiquito acá”.

“¿Qué quiero? Por sobre todas las cosas que me pidan perdón públicamente, porque a mí me humillaron tanto Diego Oliveri como Tatiana Yacarini. Yo estoy muy mal, mis hijos están mal, tengo problemas con mis trabajos, por eso exijo unas disculpas públicas, porque ellos además lo niegan todo, son dos psicópatas. Que se hagan cargo, porque me siguen ensuciando. Eso es lo que quiero, pero deseo fervientemente que la Justicia actúe como corresponde. No se tiene idea del perjuicio y el daño psicológico que significa esto”. /Clarín