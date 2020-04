La abogada de Yanina Screpante, Viviana Koffman, tuvo un picante cruce con Mauricio D’Alessandro en Fantino a la Tarde (América) por Ezequiel “Pocho” Lavezzi, con quien la modelo mantiene un enfrentamiento por una millonaria división de bienes tras su separación en 2018.

Después de casi 10 años de relación, e interminables rumores de crisis, Screpante y Lavezzi decidieron separarse definitivamente, y lo hicieron en muy malos términos. Este lunes la defensora de la modelo dialogó con Alejandro Fantino y se cruzó con el abogado, quien se manifestó en contra del reclamo de Yanina y sostuvo que pretende vivir del ex delantero de la Selección Argentina.

“Los jugadores de fútbol son muy generosos con las mujeres durante el matrimonio o unión convivencial. Pero en mi experiencia, después les dan una patada como a una pelota de fútbol, y a veces no solamente con la pierna, y pretenden no darles nada”, dijo Koffman dejando abierta una puerta que hasta ahora no se había tocado. Y continuó explicando que Yanina está ocupando la vivienda en la que se encuentra porque la ley la ampara, además de aclarar que “también tiene derecho a una compensación por la situación de desequilibrio en la que ella quedó después de esta unión convivencial” porque “ella dejó en un segundo plano su vida por acompañarlo por todo el mundo”.

“El jugador era él, no ella, sino estamos haciendo algo malo que es bajar el manual de la buena botinera: cuando se termina el amor, seguir cobrando para siempre”, lanzó el mediático abogado que estaba de invitado en el piso. Interrumpiéndolo, la letrada dijo: “Estás equivocado. El futbolista le dio una vida terrible, le regaló un montón de cosas, después termina la unión… Ella no pretende ser socia de él, pretende una suma que fije el juez en compensación porque es un derecho que le da el código”.

“Yanina nunca lo extorsionó. Nunca lo denunció cuando lo podría haber denunciado”

Entonces D’Alessandro respondió: “Vamos a suponer que Lavezzi le haya dado una suma importante de dinero, como efectivamente le dio… en blanco, que está depositado en una cuenta de ella. Vos decís que hay que recomendarle a los jugadores que durante la pareja no le den un mango para después cuando se separen… Estamos generando una desproporción, una situación desventajosa para todas las mujeres de ‘no les des nada porque igual cuando termine la pareja te van a comer el bolsillo’“, sostuvo. “¿Yanina trabaja? ¿O quiere vivir de rentas… de lo que queda de quien fuera en vida el Pocho Lavezzi?”, consultó a su colega.

“Yanina quiere que él le reconozca los derechos que a ella le corresponde fundado en ley y no dejarla sin nada como él pretende. Preguntale a ella de qué trabaja. Diez año no trabajó. Uno quedó lleno de millones y ella sin nada”, comentó la abogada de Screpante. Y luego tiró: “Yanina nunca lo extorsionó, y eso es muy importante decirlo. Nunca lo denunció cuando lo podría haber denunciado y él sabe de qué estoy hablando”.

Sorprendido por la declaración de la abogada de la modelo, Fantino indagó sobre el tema y la letrada ahondó: “Él (Lavezzi) sabe perfectamente porque ella tuvo la oportunidad de denunciarlo como muchas mujeres denuncian, porque ninguna mujer tiene que soportar ningún tipo de maltrato”.

“Lo que hace Yanina es una intimidación”

Inmediatamente, D’Alessandro, esposo de Mariana Gallego, abogada del Pocho, comentó: “Esto es lo que hace Yanina, le dice lo que decís vos, Vivi, y es una intimidación. Una de las formas de intimidar a una persona es circular cuestiones falsas, generalmente, para sostener que la persona hizo algo. Y la denuncia por extorsión no es por lo que haya hecho ella sino porque él recibe, a través de la novia, mensajes amenazantes, intimidantes y con pedidos de dinero si no hace determinada cosa”.

Días atrás, Screpante realizó picantes comentarios sobre su ex y su actual pareja, la modelo brasilera Natalia Borges. “Estoy cansada de hablar de mi ex, ya pasó me separé hace dos años. Pero bueno te cuento que la conozco a ella, es la ex novia de un muy amigo del Pocho, Lorenzo se llama ex novio de Natalia. El tenía en Milán uno de los mejores restaurantes y además también estaba en el fútbol. La re conozco porque estuvimos de vacaciones los cuatro juntos”, recordó la modelo en diálogo con el periodista Lio Pecoraro .

Luego de que tildaran al exfutbolista de haber “icardeado” a su mejor amigo, Borges escribió en la red: “El silencio es el grito más poderoso”. “Nivel de preocupación: 0. Quedate en casa. Que digan, que piensen, que hablen”, disparó la modelo en el epígrafe de un video suyo que la muestra disfrutando de una tarde en la paradisíaca isla en la que se encuentra con el Pocho cumpliendo la cuarentena.

Por su parte, Lavezzi respondió a un seguidor: “Dejá que hablen. Los demás no me eligen ni los amigos ni la vida“, expresó el deportista que donó 5 millones de pesos en alimentos para ayudar a la gente más carenciada de la localidad santafesina de Villa Gobernador Gálvez, donde nació, en medio de la pandemia.

