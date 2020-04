Marcela Tinayre habló de las actividades que realiza en su casa, en medio del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Gobierno, y reflexionó sobre el coronavirus y la enseñanza de la naturaleza. A su vez, se refirió a su situación sentimental, y reveló sus ganas de tener un nuevo compañero de vida.

En diálogo con Catalina Dlugi por La Once Diez/Radio de la Ciudad, la conductora, que continúa vía Skype con su programa Las Rubias, emitido por KZO, reconoció: “Espero un compañero de vida”. Y continuó: “He sido muy amada y he amado mucho. En los años de vida que me quedan, quiero encontrar un compañero, no un amor porque ya lo tuve”.

En febrero de este año, Tinayre dio detalles de la complicada situación familiar que atraviesan por el cuadro de salud de su ex pareja y padre de su hijo Rocco, Marcos Gastaldi, quien padece Parkinson. “Mi marido tiene una enfermedad de Parkinson terrible, y a pesar de que estoy divorciada de él, lo cuido porque es un hombre que me ha dado mucho. Es el papá de Rocco. Ha compartido muchísimo en mi vida y en San Valentín siempre recibía flores de él. Lo extraño y lo cuido mucho”, precisó emocionada en diálogo con Hola TV.

En cuanto a cómo atraviesa este período de aislamiento para evitar la propagación del coronavirus, la hija de Mirtha Legrand señaló que “yo estoy feliz con la cuarentena, porque a mi casa no le daba demasiada bola y ahora estoy ordenando tanto. Mi ex marido era muy acumulador. Ver fotos es todo un tema pero veo la linda vida que tuvimos”, dijo en nota con el ciclo Agarrate Catalina.

Días atrás, contó a través de una videollamada con LAM (El Trece) que sufrió un accidente casero, donde uno de sus dedos terminó “negro”. “Se me cayó un cajón por limpiar. Lloré, chicas, lloré. Lloré de dolor. Hce el programa y decí que nadie me veía, tenía el dedo en el agua metido con hielo. Son estos accidentes caseros que te pasan por un exceso de todo”, contó la rubia.

Asimismo, compartió sus expectativas para cuando la cuarentena finalice: “Espero que los malos sean mejores personas, que esto les haya enseñado algo. En lo personal no espero más de lo que tengo porque estoy muy agradecida. El planeta nos mandó esto porque los humanos estábamos haciendo las cosas muy mal. Se puede vivir con muy poco y ser feliz”.

