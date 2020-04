Mientras Tini Stoessel se encontraba realizando un vivo en Instagram para sus fans, se encontró con una agradable sorpresa: Flor Vigna estaba entre el público, siguiendo la transmisión de la cantante. Por esta razón, el ícono teen la invitó a sumarse a la conversación, pero lo que comenzó como una divertida idea culminó con un incómodo momento.

Es que en un momento de la charla, Flor contó lo que habló con una especialista en neurociencias sobre la emociones. “Las emociones están para vivirlas también. Hay dolores que son inevitables”, expresó la actriz. “Sí. Quizás con el que peor la pasás y más sufrís es con el que más terminás aprendiendo”, acotó Tini, generando que la rubia tome coraje y lance una pregunta que la dejó sin palabras durante unos segundos. .

“¿Sufriste mucho por amor?“, quiso saber la protagonista de Una Semana Nada Más, casi metiendo el dedo en la llaga en un momento en el que lo rumores de crisis y distanciamiento entre Stoessel y Sebastián Yatra, son moneda corriente.

Tras verse sorprendida, y sin poder articular palabra por unos segundos, la cantante intentó pasar el momento cambiando de tema. Y una vez recompuesta, tras la incomodidad, retomó la cuestión. “Sufrir por amor, ¿quién no sufrió por amor? Cuando uno toma la decisión de enamorarse, corre el riesgo de sufrirlo o tal vez no. Uno nunca sabe, tampoco paralizarse. El miedo paraliza y no te deja avanzar, no está bueno eso”, contó ante la sonrisa pícara de Flor.

Pero la transmisión continuó, y Vigna siguió con su rol de entrevistadora. “¿Te pasó que alguna vez te hartaron y tuviste ganas de pegarte un año sabático?”, preguntó. “Todo lo que haga mejor y feliz a la persona me parece buenísimo. Todavía no me sucedió, quizás porque todavía soy joven. Quizás mas adelante cuando sea madre. Siempre supe que quería ser mamá, es el sueño de mi vida, es una de las metas y sueños más grande que tengo”, reveló, y esta vez sorprendió a Vigna: “¡Qué loco que ya a tu edad sepas eso, que querés ser mamá!”.

