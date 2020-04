La relación entre Jorge Rial y América se ha caracterizado durante el último tiempo por tener bastantes chicanas y enojos provenientes del periodista, a pesar de estar cumpliendo veinte años en pantalla con Intrusos. Sin embargo, y más allá de cualquier crítica que el conductor pueda tener, la gerenta de programación de la emisora, Liliana Parodi, salió a marcar la cancha y tuvo un contundente gesto hacia él, provocando que este salga a agradecerlo en sus redes sociales.

Al ser indagada en Por si las moscas (AM La Once Diez) sobre la actitud positiva que está teniendo Jorge desde que volvió a realizar su programa en el estudio, Liliana coincidió en que ve a la figura de su canal mucho más feliz y relajado que antes.

“Con Jorge hay algunos de los temas del espectáculos interesantes”, aseveró la productora, y argumentó por qué Intrusos ha mejorado su contenido durante las últimas semanas. “Me dio mucha felicidad. No quiero compararlo con nadie de adentro o afuera del canal, pero para mí, Rial es el mejor de todos en conducción. Con una foto, una información o solo un chimento, él te puede hacer dos horas cuando está con el ánimo de hacerlo”, sostuvo con firmeza.

“Tuvo dos situaciones. Había empezado a venir al canal los primeros días de confinamiento, hasta que el médico le dijo que eso no tenía que hacerlo. Entonces el programa lo hacía desde su casa, pero cuando retoma y decide él mismo volver, empieza a tener ánimo, esa forma, cuando cuenta algo de Marcelo o el coronavirus, y vos decís: ‘Volvió Rial’. Para mí, es como nuestro caballito de batalla de tantos años, y cuando se enciende, es muy necesario para la programación en general”, indicó Parodi, quien aseguró estar muy agradecida y contenta con Jorge.

“Creo que tiene que ver con los procesos de cada uno. Después de 20 años, él estaba pensando en hacer otra cosa, y sin embargo, a veces la esencia del chimento y el entretenimiento, esa cosa que hacemos los argentinos de chusmear sobre los demás, lo volvió a motivar. No me preguntés el porqué, no lo sé, pero agradezco que se haya vuelto a motivar”, expresó entusiasmada la gerenta tras haber sido consultada sobre otras épocas en las que el conductor se mostraba más reacio o aburrido al aire.

En Twitter, el intruso se mostró feliz por las palabras que le dedicó Liliana. “¡Gracias! Siempre viene bien un mimo”, escribió el periodista que parece haber dejado atrás la polémica por su extensa licencia, críticas a colegas de su propio canal e incluso insultos contra otros trabajadores de la empresa.

Gracias!!!! Siempre viene bien un mimo https://t.co/6udnAvuNkW — JORGE RIAL (@rialjorge) April 20, 2020

L.L.

