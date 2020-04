Romina Pereiro respondió a la profunda carta de amor de Jorge Rial por su aniversario con un reclamo al periodista. La nutricionista le expresó su amor, pero a su vez le recordó por qué está enojada con él.

El conductor de Intrusos le dedicó a su esposa una tierna y poética declaración de amor. “No hay que salir a buscar en quien encaja el zapatito, porque todos coinciden con tu pie. Te amo”, le expresó en una parte del extenso texto que acompañó con un video del día en que se unieron formalmente.

“Te tocó el más difícil. El más terco. El que ya no se cocina en un solo hervor. Y seguro, más de una vez, te habrás preguntado…¿por qué? ¿La verdad? no tengo respuestas. Tengo una biblioteca llena de defectos y apenas un estante de virtudes”, destacó en otra parte.

En respuesta, la nutricionista le devolvió los halagos, pero también aprovechó para retarlo por no cuidarse de la pandemia causada por el coronavirus. “Sabés que me cuesta expresarme en público, así que te digo todo por privado. Feliz aniversario. Te amo (aunque no te cuides como tendrías que hacerlo y este enojada por eso)”, escribió en el post realizado por el conductor.

Recordemos que Rial regresó a Intrusos (América) el 13 de abril, luego de estar recluido en su casa por recomendación de su médico y pedido de Romina por pertenecer a un grupo de riesgo por su stent, hipertensión y problemas cardíacos. Por eso, desde el 28 de marzo el conductor dejó de estar presente en el piso para salir al aire desde el living de su hogar, a través de Skype. Sin embargo, decidió volver al programa y Pereiro no está muy contenta con esa decisión.

Tras la publicación de Jorge, Romina hizo el propio, donde si bien le expresó su amor, siguió retándolo. “Feliz primer aniversario @jrial”, arrancó Pereiro. Y continuó: “Creo en el amor y creo en la familia. Porque es lo que me enseñaron. También creo en defender y cuidar a los nuestros“.

“Sabés que me enoja que no te cuides como deberías, porque te amo y me importa tu salud antes que cualquier trabajo o punto de rating“, le tiró sin filtros, para luego concluir: “Pero acá estoy, como siempre, de tu mano. Feliz aniversario amor”.

