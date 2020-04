Ricardo Darín expresó su preocupación por la situación económica de gran parte de la sociedad argentina que no puede trabajar con motivo del aislamiento obligatorio, social y preventivo por la pandemia de coronavirus, y nuevamente con una firmeza por la que algunos podrían tildarlo de pesimista y otros de realista, vislumbró un difícil futuro no solo para ese sector, sino también para el mundo del espectáculo y otros rubros.

“Hay que estar preparados para leer entre líneas y ver a dónde va esto. Hay que hacer lo posible para tener calma. Nosotros entramos tarde a esta historia y creo que vamos a salir más tarde. La salida de esto va a ser muy episódica, va a ser muy paulatina. Ni hablar lo que sean concentraciones populares, como teatros, cines, recitales. Lógicamente, van a tener que ir liberándose algunas ventanas para que la gente pueda subsistir. Hay gente que vive día a día, y eso es en el mejor de los casos”, sostuvo el exitoso actor en diálogo con Catalina Dlugi para AM La Once Diez.

“Hay casos que no son contemplados y deberían serlo. En estas cosas, la cabeza nunca para. Estamos como viviendo una etapa absolutamente inesperada, nos arreglamos como podemos y cada uno a su manera”, indicó Ricardo, quien realiza la cuarentena junto a su esposa, Florencia Bas, su hijo, El Chino, y la novia de este, Úrsula Corberó.

Darín aseguró que consumiendo mucha información sobre el COVID-19 pueden intensificarse los temores, y al ser indagado sobre cómo y cuándo puede ser el momento en el que retome su carrera artística, afirmó que no cree para nada que eso pueda suceder durante el 2020.

“Me produce un poco de ternura aquellos que están programando cosas para septiembre y octubre, porque creo que la salida va a ser paulatina. Ojalá tengan razón. Yo en este momento debería estar en España y quedamos a una semana de viajar, pero por suerte nos agarró acá”, declaró Ricardo, haciendo referencia a la gira que tenía planeada con la obra Escenas de la vida conyugal, que protagoniza junto con Andrea Pietra.

“Yo soy un privilegiado: estoy en mi casa, con mi mujer, con mi hijo y con su novia. Tengo a mi hija no en casa, pero muy cerca y sé que está bien, estamos permanentemente en contacto. Hasta ahora puedo bancar esta especie de inmovilidad con cierta soltura, pero me preocupan mucho todos los que no lo pueden hacer. Creo que ese es el foco de atención de los que tenemos un poco de claridad mental”, sostuvo el actor, que también comentó que tanto su esposa como la protagonista de La Casa de Papel son quienes más se encargan de la cocina en la casa, mientras que él y su hijo están más enfocados en la parrilla, la limpieza y la fumigación del hogar. “El Chino anda trapeando pisos y nos turnamos con el tema de las compras. Cuando uno vuelve de comprar, el otro lo esta esperando con el equipo para desinfectarlo”, reveló entre risas el artista que días atrás aseguró que “es muy difícil luchas contra la pandemia de pelotudos” y que hay gente que “se hace millonaria por el coronavirus”.

L.L.

