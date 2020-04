28 abril, 2020 1:07

El ex 10 de la Selección Colombia, Carlos Valderrama, dialogó en Radio Mitre con Gabriel Anello y todo su equipo. “El pibe” eligió al River de Gallardo por sobre el Boca de Bianchi.

Carlos Valderrama habló en Radio Mitre mano a mano con Gabriel Anello en una entrevista imperdible donde dialogó de todo y de todos. Para comenzar “el pibe” habló de la situación de Colombia con respecto a la pandemia por coronavirus: “Aquí estamos, en la misma situación que todos, esto es mundial. Todo el mundo está guardado, todo el mundo está en la casa tratando de evitar no salir para evitar el contagio y que no se contagie la gente. Todo esto está reventando la economía, no se mueve, está todo muerto, todo quieto, la gente no se mueve de su casa quiere salir está situación”.

El talentoso futbolista colombiano que brilló en la década del 90’ recordó el histórico 5-0 contra Argentina, en el Monumental: “Fue uno de los buenos partidos que jugamos. Ese partido definía la clasificación (a USA 94’), el que ganaba pasaba directamente y que fue lo que sucedió. Sabíamos que era un partido muy difícil porque nos encontramos con jugadores de mucha calidad, mas dirigido por “el coco” Basile, pero ese día jugamos muy bien, y se volvió importante porque fue Argentina y en su país, pasó una sola y nos tocó a nuestro favor”.

Sobre la comparación que se daba en su país con Diego Armando Maradona, el 10 cafetero opinó: “Me da alegría y satisfacción que me comparen con Maradona. Con el estilo de juego que tuve, la gente mundialmente me reconoce, más porque la camada nuestra jugó muy bien al fútbol. La generación del 90’ logró la clasificación, pero lo primero que queríamos era jugar bien al fútbol y lo logramos”.

También “el pibe” habló de su admiración por el rojo de Avellaneda y una dupla muy especial: “Tengo admiración por Independiente de la época de Ricardo Bochini y Daniel Bertoni. La camiseta de Independiente la tengo desde hace mucho tiempo, fue un regalo, y como yo entreno siempre me la coloco. A la gente de Independiente le gustó y se los agradezco”.

Denunciaron por violencia de género a Sebastián Villa, futbolista de Boca

En la entrevista por AM 790, Carlos Valderrama contó sus idas y vueltas con el futbol argentino, que nunca lo pudo disfrutar en algunos de sus equipos: “Me hubiese gustado jugar en el fútbol argentino, estuve cerca pero no se concretó. En el año ‘96 tuve la oportunidad de ir a Newell’s pero no hubo ningún arreglo y después pude haber ido a Independiente cuando dirigía el profesor Menotti, pero ahí yo ya había arreglado con la MLS y no me podía echar para atrás”, contó y agregó sobre su frustrado pase al club rosarino: “En Newell’s me dejó plantado el presidente López (Eduardo) en la presentación. Yo ya tenía todo arreglado, yo ya había ido para Argentina. Fui hasta allá hice la presentación, me puse la camiseta, pero lo acordado después de la cena no apareció por ningún lado, y tomé la decisión de regresarme para Colombia”.

Además, reveló sobre sus deseos de pisar los estadios argentinos: “Me hubiese gustado jugar en Boca, son equipos grandes, como River, Racing, Independiente. Mi juego hubiese encajado en River como en Boca, en cualquiera de los dos”, destacó y contó: “El fútbol colombiano está identificado con Boca y con River, está parejo. En San Lorenzo también estuvo Iván Córdoba”

Adentrándose en los grandes nombres del fútbol argentino, Valderrama mostró claridad y justeza como en sus momentos de futbolista: “Riquelme es crack, está en la lista de los cracks. Sacando a Maradona, en esa lista pongo a Gallardo como técnico y como jugador, por que sus equipos juegan como jugaba él. Me sorprendió Gallardo como técnico, lo conocía como jugaba, de pronto de va para Uruguay, hace una buena campaña con Nacional, lo bueno de los equipos que juegan como jugaba él. Me hubiera gustado que me dirija Gallardo, es uno de los mejores técnicos del mundo y lo ha demostrado, los equipos que él dirige juegan bien al fútbol”.

Además ante el interrogante concreto sobre dos grandes entrenadores del fútbol argentino no dudó: “Me gusta más el estilo de juego de Gallardo que el de Bianchi, es más vistoso”.

“Messi es extraterrestre. Cristiano es crack, pero lo pongo un escalón abajo que Messi”, también opinó y le dio un consejo a sus compatriotas: Juanfer Quintero y Rafael Santos Borré: “Yo le aconsejaría a Quintero que se quede en River, él es feliz ahí, lo que pasa es que se lesionó, tiene que recuperarse y volver otra vez a ganarse el puesto. Borré si está contento en River que se quedé ahí, porque es goleador y es un jugador diferente también”.

En la entrevista realizada por Súper Mitre Deportivo, Valderrama habló de trágico asesinato de Andrés Escobar tras el Mundial de Estados Unidos en 1994: “Todo indica que lo mataron por el autogol (ante el seleccionado local). Andrés era una persona sana. Yo en ese momento estaba en Estados Unidos, porque después de la eliminación yo me quedé en el país conociendo. Pero cuando estoy regresando en el avión, una azafata es la que me da la noticia y me explicó todo lo que había pasado. Las piernas todavía me tiemblan cuando recuerdo eso”.

Para finalizar, el pibe habló de Pablo Escobar Gaviria y la amenaza que sufrieron tras la eliminación en el mundial 94’: “Yo nunca conocí a Pablo Escobar, porque yo soy de la costa y ellos vivián en Medellín. Escobar es un personaje duro para la historia de nuestro país. Se vivieron momentos difíciles en ésa época, pero ahora nosotros estamos limpios de eso. Tenía mucha influencia sobre el fútbol, manejaba todas las cosas. A nosotros nos amenazaron de muerte después del partido que perdimos frente a Rumania y quedamos eliminados, pero fue otro grupo narco”.