El oficio de periodista está intrínsecamente vinculado a las necesidad de compartir a los y las pares de confianza el resultado de lo que se ha investigado o el dato que filtró una fuente antes de su publicación o difusión. Esa charla sucede en las redacciones de diarios papel (con su contraparte

online), en los sitios de noticias exclusivamente online, en los canales de TV y en las radios, sin que importe la dimensión del medio. Siempre hay algo para compartir.

Esa charla con los pares funciona como un informal chequeo. De esos diálogos han surgido, en algunas ocasiones, datos que completan la mirada. Los encuentros son invisibles a las audiencias porque se producen en las redacciones, en los pasillos, frente a la máquina de café, en los minutos previos a salir al aire, en el vehículo que traslada al equipo periodístico o en la puerta de acceso al medio durante un descanso.

La pandemia por el coronavirus Covid 19 terminó de un día para otro con esta costumbre que para algunos y algunas ya formaba parte de las rutinas habituales. El aislamiento social obligatorio vació las redacciones y se redujo al mínimo la presencia de los trabajadores de la comunicación. Y justo sucede en un momento en donde prevalece la palabra “incertidumbre” entre las audiencias. Sin que importen las clase social, las edades, los niveles de educación o lugar geográfico en el que se encuentren, todas han sido atravesadas por esta palabra.

En la búsqueda de certidumbres las audiencias han recurrido a distintos modos y vías para conocer más sobre las características de la pandemia y qué se debe hacer para evitar su contagio.

En Argentina, la presencia del Covid 19 ha disparado el consumo de noticias. Y la vías más usadas son los canales de televisión y los medios digitales. Es el país con el porcentaje más alto de personas que se informan online, un 90%, de acuerdo a los últimos resultados de una encuesta del Reuters Institute y la Universidad de Oxford que realizaron en seis países, Argentina, entre ellos.

Los datos del informe fueron recolectados a finales de marzo y principios de abril para entender cómo la gente accede a noticias e información sobre Covid 19. Comprende a nuestro país, Alemania, Corea del Sur, España, Estados Unidos y el Reino Unido, seis naciones con una población combinada de más de 600 millones de personas y que representan distintos sistemas mediáticos y políticos.

Si se profundiza sobre a dónde fueron a buscar información sobre la pandemias las audiencias de nuestro país el 74% de los encuestados señaló a los medios como fuente. Después le siguen las fuentes gubernamentales con un 52%, bien lejos.

Al consultarse acerca de las sensaciones sobre las coberturas de los medios en relación a la pandemia, los argentinos y argentinas señalaron en un 75% que los medios explicaron lo que se debe hacer ante el Covid 19 y un 67% dijo que ayudaron a comprender la pandemia. Pero también hay una observación, el 41% destacó que los medios han exagerado la pandemia.

¿Qué pasó en la redacciones?

La presencia de horas reales en las redacciones de los sitios de noticias (diarios, canales de TV, radios) no explican la calidad ni el volumen de lo que se produce pero ese entorno ayuda a crear los climas en los que se producen las noticias. Por eso, la imposibilidad de contar con esos espacios de trabajo y de socialización con los y las pares supone un desafío para quienes trabajan en los medios.

Este impacto se produjo en efecto dominó en casi todas las redacciones de diarios del mundo, al menos, en donde la pandemia se cobra vidas todos los días. En Argentina, en los diarios La Nación, Clarín y Página12, por citar medios de alcance nacional, los y las periodistas trabajan en modo home office, al igual que en la agencia de noticias estatal Télam, aunque las redacciones mantienen equipos mínimos en las calles para producciones especiales. Sólo algunos editores van a sus sedes, aunque no a diario.

Redactar a control remoto / Tucumán

Esta situación a puesto a prueba al oficio de informar. Las noticias cambian a cada instante y la responsabilidad de informar tiene una demanda permanente. Los y las periodistas de Tucumán, editores y quienes deben conducir los procesos atraviesan por una etapa que es un desafío cotidiano ante el cambio drástico de las habituales rutinas de trabajo.

LA GACETA

“No hay una frontera clara en donde termina el trabajo y comienza el descanso”

Federico Türpe es Secretario de Redacción del centenario diario La Gaceta y fue uno de los impulsores de la versión on line.

Cuenta que el 95% del personal que integra las redacciones (papel, online y canal de TV/LG Play) trabaja desde su casa. La redacción digital lo hace desde tres días antes que el Gobierno nacional pusiera en marcha el aislamiento social obligatorio (20 de marzo) y el personal del papel hizo lo mismo pero desde un día antes de esa misma fecha. Sólo un equipo muy reducido de secretarios, editores, fotógrafos y productores de videos asisten al diario.

“Los primeros días fueron de ajuste porque se tuvo que instalar programas en las computadoras personales para que los periodistas pudieran acceder desde sus casas a las máquinas que habitualmente usaban en el diario y recién desde allí, entrar al sistema del diario. Es extraño ver a la redacción vacía pero con las computadoras en pleno funcionamiento en los horarios de producción”, señaló.

Destacó el compromiso de los y las trabajadoras porque al estar obligados a que el proceso de producción esté más ordenado y ajustado, la elaboración de notas creció alrededor de un 20%. “Nos encontramos ante la posibilidad de que cambien algunas de nuestras rutinas para hacerlas más eficientes y esto que nos está pasando demuestra que los medios podemos trabajar de otro modo. Pero tendremos que ser más ordenados porque no se pueden hacer las cosas de memoria”, reflexionó.

Consultado sobre el uso de aplicaciones para mantener el contacto con secretarios, editores y periodistas, indicó que las vías son WhatsApp, Google Talk, Zoom y llamadas de voz.

Indicó que tuvo que ajustarse la organización del trabajo en el online por la demanda permanente, contínua y porque recibe información todo el tiempo. El objetivo es no sobrecargar a los editores ni al equipo, considerando que toda la tarea se realiza desde los hogares.

El relación a las audiencias, Türpe no duda en señalar que hubo una explosión, con picos de incremento de hasta un 100% más de tráfico, registros, suscripciones y comentarios. Mientras antes del aislamiento la verificación de identidades para comentar era de 50 por día, en promedio, esa cifra trepó a 120 por jornada. A esto se le sumó el marcado incremento de consultas de servicios que van desde el funcionamiento de los bancos y fechas de pago de beneficios sociales, hasta el inicio de clases y preocupaciones por el incremento de los casos de dengue en Tucumán.

“Casi todos los días aprendemos algo nuevo y también es un aprendizaje sobre cómo manejar los tiempos. A veces tengo la sensación de que trabajo veinte horas por días y descanso otras veinte porque no hay una frontera clara de donde termina uno y comienza el otro”, expresó.

LA GACETA PLAY

“El equipo se partió al medio”

Indalecio Sánchez es editor de La Gaceta Play, un noticiero/magazine del diario que tiene dos emisiones diarias (8.30 y 10.30) con cinco horas al aire en vivo.

Cuenta que desde el aislamiento social obligatorio el equipo se partió al medio para evitar que haya contacto físico entre ambos. Cada equipo es el responsable de la producción de las dos entregas de la jornada. Además se adoptaron otras medidas: ya no hay invitados en el piso, se redujo a uno y sólo si es indispensable el móvil de exteriores, cuando antes se hacían seis por día. Pero además esa tarea ahora recae en los y las periodistas con más oficio.

Señaló que se hicieron obligatorias las medidas de profilaxis como llegar de la calle al edificio y usar alcohol de inmediato en las manos y equipos. En la sala sólo permanecen cuatro miembros del equipo al mismo tiempo, se respeta el distanciamiento y se usa el barbijo, excepto cuando los conductores están al aire que también están separados, lo que implicó también un cambio en la escenografía y las tomas de las cámaras.

Consultado por el uso de las aplicaciones para las entrevistas, destacó que se utilizan Skype, Hangoust y sumaron Zoom.

“Excepto la puesta al aire, todo el trabajo de producción es desde la casa y un equipo de exteriores que hace informes, por lo general, los sábados. Siento que estoy trabajando un poco más pero por suerte fue todo progresivo, nos anticipamos con algunas medidas”, reflexionó.

CANAL 10

“Aprendemos y nos preparamos para un escenario más complejo”

Ramiro Garrocho es productor general de TVPrensa 1° y 2° emisión de Canal 10, la televisora de aire de Tucumán que tiene como socios a la Universidad Nacional de Tucumán y al Gobierno de la provincia.

Informó que el primer impacto fue haber quedado sin aproximadamente 15 trabajadores de la comunicación de distintas áreas, por ser personal mayor y de riesgo, que cumplían alguna función en las producción y puesta al aire de los informativos que se emiten a las 13 y a las 20. Destacó, sin embargo, que algunos están trabajando desde sus casas con algunas actividades.

Contó que se formaron dos equipos que físicamente no se cruzan para evitar posibles contagios. Sí hubo problemas cuando dos periodistas debieron hacer cuarentena durante catorce días por haber estado en contacto directo e indirecto con el legislador Ricardo Bussi, uno de los primeros casos en Tucumán de contagio con Covid 19.

En la puesta al aire del informativo se trabaja con un presentador o presentadora de las notas y se omitió la presencia en el piso de periodistas que hacen deportes y otras coberturas. En cuanto a los móviles de exteriores, los equipos salen para lo estrictamente necesario y realizan la actividad maximizando el tiempo, con la consigna de permanecer en la calle el menor tiempo posible.

Todos cumplen, además, con el cumplimiento del estricto protocolo que prevé el uso de elementos para evitar el contagio, como barbijo, micrófonos con distancia y la limpieza con alcohol de los equipos cuando se retorna de exteriores.

Garrocho contó también que desde el inicio del aislamiento social obligatorio ya no hay entrevistados en el piso y se han hecho más eficientes las notas en vivo por Skype, aplicación a las que se sumó Zoom para la coordinación interna.

En relación a las demandas de la audiencia admitió sentirse sorprendido por la penetración del canal en los hogares tucumanos. Durante los informativos se ofrece un número de contacto de WhatsApp para mensajes y hay días que se reciben hasta 7000 mensajes por emisión. “Nos piden mucho servicios, como horarios de bancos, fechas de pagos, quieren saber quiénes pueden salir a la calle y también creció la preocupación por los casos de dengue”, señaló.

“La pandemia y el aislamiento nos está enseñando cosas todos los días y nos estamos preparando para un escenario más complejo. Por ahora seguimos trabajando con una tensión extra, típica de algo nuevo que nos pone en alerta a los periodistas. Los equipos están respondiendo y se han consolidado, eso es muy bueno”, reflexionó Garrocho.

CANAL 8

“Cuando llegó la pandemia todos nos preguntamos qué íbamos a hacer”

Marcelo Cortés es Gerente de Noticias de Telefé Tucumán, uno de los canales de aire con mayor audiencia en la provincia, que pertenece al Grupo Viacom.

Recuerda que vivió con mucha intensidad los momentos en los que el Gobierno nacional adoptó las primeras medidas por el Covid 19 y luego anunció el aislamiento social obligatorio. “Todos nos preguntamos qué íbamos a hacer, la agenda sufrió un giro inesperado hacia un solo tema que dejó los otros en un segundo o tercer plano. Con el correr de los días vimos que se podían hacer muchas cosas pero con la pandemia como eje dominante”, señaló.

Contó que al pertenecer el canal a Viacom, que tiene sede en Estados Unidos, en donde el Covid 19 está pegando muy fuerte, se puso en marcha un protocolo de trabajo que rige para todo el mundo.

Lo primero que se hizo fue partir al equipo en dos, es decir, cada informativo diario (12 y 20 horas) se quedó con el 50% del personal, entre técnicos y periodistas. Se armaron dos equipos, cada uno trabaja una semana completa y descansa la siguiente. Esta organización busca que no se relacionen físicamente para evitar un posible contagio que afectaría el desarrollo de toda la actividad.

Por otro lado, hubo periodistas que son pacientes de riesgo que debieron quedarse en sus casas pero la empresa les exige que hagan home office y de ser posible, entrevistas con algún sistema de videollamadas.

Consultado sobre si debieron desarrollar nuevas habilidades, Cortés reconoció que sí, que todos debieron aprender a manejar Skype, Zoom y otro sistema que funciona con un equipo de exteriores en el que el camarógrafo carga con una mochila desde donde se transmite la señal (en 3G o 4G) al piso para hacer un “vivo”.

Detalló que al hacerse más estricta la pandemia hay días en los que sólo hay un conductor o conductora del informativo y ocasionalmente los periodistas que hacen deportes y espectáculos, mientras todas las entrevistas en vivo se hacen por Zoom, Skype o con el equipo de exteriores. Ya no hay invitados al piso.

En relación a la audiencia, indicó que se incrementó y se mantiene muy activa. Responde a las consignas que sugieren los conductores pero también envían reclamos y consultas sobre servicios y la pandemia. Todo por WhatsApp. “También notamos que hay una audiencia muy atenta, por ejemplo, nos han reclamado cuando se repiten notas en los informativos de primera y segunda edición. Eso sucede porque antes del aislamiento ambos informativos tenían audiencias diferentes, hoy eso ya no sucede, todas las familias están en las casas. Y eso nos obligó a manejar la producción de noticias de otro modo, más diversa”, contó Cortés, que también es uno de los conductores de los informativos.

“Este es un nuevo tiempo, nos obliga a repensar nuestras rutinas de trabajo, vamos a ver qué queda una vez que esto comience a normalizarse”, reflexionó.

LV12

“Descubrimos un nuevo modo de trabajo”

Cristian Carrizo es gerente de noticias de la radio LV12 de Tucumán, que transmite en AM, FM y on line. También cuenta con un sitio de noticias que se nutre de la producción radial.

Informó que apenas se puso en marcha el aslamiento la radio se quedó sin el 60% del personal, entre personas mayores que corrían algún riesgo para contagiarse del Covid 19 y la necesidad de tomar medidas preventivas, como el distanciamiento. De todos modos hay personal en la radio desde las 6 hasta las 19.

“En todos los programas se redujo la presencia en el estudio de periodistas, columnistas y también se terminaron las entrevistas presenciales. Todas pasaron a ser telefónicas”, destacó. En cuanto a las notas en exteriores indicó que la consigna es que los y las periodistas que hacen móviles no deambulen y se movilicen sólo para notas de importancia periodística que justifique la asistencia de un equipo.

“Nosotros descubrimos un nuevo modo de trabajo porque aprendimos que se pueden coordinar muchas tareas de una radio desde la casa, por ejemplo, las del musicalizador, del programador de publicidad y la información de administración”, señaló. Remarcó que hasta se han hecho notas, se las grabó, se chequeó la información, editó y compartió, todo con home office.

En relación a las audiencias, manifestó que los mensajes de audio y de texto por WhatsApp crecieron de una manera exponencial, sobre todo cuando hubo las conferencias del Presidente de la Nación relacionadas con la pandemia. Hubo jornadas en los que prácticamente se duplicaron, desde pedidos de información de servicios hasta quejas y denuncias.

En cuanto a la página de noticias, Carrizo explicó que ahí no se afectó el número de personas, se mantiene la misma cantidad, aunque quedó vacía la redacción que se montó en la misma sede de la radio. Todo se hace desde la casa.

Sí destacó el aluvión de visitas y de consultas que se dejan en las cuentas en las redes sociales del sitio. De todo tipo y a toda hora. “El primer domingo de la cuarentena tuvimos récord de visitas, el jueves que se endureció la cuarentena también y otro pico fue el primer caso de coronavirus en Tucumán. Eso se repitió cuando el presidente Alberto Fernández fue entrevistado por Joaquín Morales Solá en el canal de noticias TN. Tomamos la señal en vivo y fue muy fuerte la participación de la audiencia”, recordó.

“En nuestro caso, no privilegiamos las primicias, preferimos que prevalezca el criterio de chequeo y veracidad. Creo que habrá un antes y un después de la pandemia, sobre todo para los medios digitales”, reflexionó.

EL TUCUMANO

“Una cosa es el home office por elección y otra por obligación”

Ana Cristina “Ani” Nores integra la Redacción del diario online El Tucumano, un sitio de noticias cuya columna vertebral está sostenida, en su mayoría, en periodistas con oficio que pasaron por otros medios antes de integrar el actual equipo.

No duda en aseverar que la pandemia los encontró preparados porque, aún no siendo sistemático, algunas producciones ya eran realizadas por los miembros del equipo desde sus casas. Además, desde el 16 de marzo (cuatro días antes del aislamiento social obligatorio) se dejó la opción de no asistir a las oficinas por cuestiones de distancia y movilidad. Desde entonces, las instalaciones de El Tucumano quedaron casi vacías, sólo ocupadas por un equipo mínimo, sobre todo, el audiovisual.

Por las características del equipo no tuvieron que prescindir de ninguno de los y las periodistas porque todos son menores a los 60 años y no padecen de enfermedades graves ante un posible contagio con Covid 19.

De todos modos, Ani reflexiona: “una cosa es el home office por elección y otra por obligación, sobre todo ahora, que es lo más parecido a un confinamiento. No se puede trabajar como si todo trancurriera con normalidad. En mi caso, por ejemplo, la mitad de mi familia trabaja en el sistema de salud público, así que eso no deja de ser una preocupación”.

Señaló que desde el primer día de la pandemia procuraron tener una mirada 360° en la producción de las notas porque el aislamiento expuso las disigualdades sociales. “Mientras para algunos es casi un tiempo de descanso, para otros tucumanos y tucumanas es muy difícil por la pobreza y el desempleo. También esto mostró las fortalezas y debilidades del sistema de salud provincial”, expresó.

Informó que para coordinar el trabajo y ajustar la tarea del equipo prevalece el uso de WhatsApp y los correos electrónicos. “Intentamos usar otro servicio pero al final seguíamos haciéndolo por WhatsApp, así que decidimos continuar sólo con la aplicación de mensajería”, detalló.

En relación a la producción, contó que si bien gran parte de las noticias que se producen están relacionadas con la pandemia (comunicados provinciales y nacionales, historias personales) decidieron no descuidar las producciones de tiempo libre, el contenido que ayuda a las audiencias a salirse de la agenda dura por el coronavirus. Por eso continúan trabajando sobre historias de vida y en algunos horarios se hacen recitales en vivo de artistas locales, se proyectan cortos y films, también se sello local.

En cuanto a la dedicación diaria, destacó que por las características del momento todos están trabajado un poco más. Las horas de tareas no son estrictas porque El Tucumano apostó a la autoregulación del trabajo pero siempre hay un equipo atento a las noticias de último momento.

Consultada sobre el comportamiento de las audiencias dijo que se incrementó de forma marcada. En el período 15 de marzo al 15 de abril, comparado en idéntica cantidad de días pero entre febrero/marzo, sus usuarios crecieron un 64%, las sesiones un 77%, el número de visitas a páginas un 72% y el número de sesiones por usuarios trepó un 19%.

“Por distintas vías recibimos muchas mentiras y datos falsos pero con los días está disminuyendo porque creo que se va tomando conciencia sobre la necesidad de no compartir fake news”, manifestó.

LOS PRIMEROS

“Cuando todo esto termine estaremos más preparados”

Ariel Guerra, es co-conductor del programa de TV Los Primeros, que se emite de lunes a viernes por Canal 10 de Tucumán, de 6 a 9. Y es coordinador general de la página de noticias que se nutre del programa de televisión.

Consultado sobre los cambios que debieron hacer en sus rutinas de trabajo por el aislamiento social obligatorio, señaló que se decidió desde el primer día que no vayan al piso los periodistas que hacían deportes y judiciales/policiales. “Salen por Skype y por teléfono pero la presencia se redujo porque hay pocas noticias deportivas y cayó el nivel de delitos”, dijo.

Detalló que el conductor principal del programa, Omar Nóblega, no va todos los días por tener 60 años (edad de riesgo), por lo que él es responsable de esa función el resto de los días. Además, se procura que no haya más de cuatro personas del equipo para salir al aire, mientras los móviles de exteriores realizan sólo las tareas que justifiquen el vivo desde afuera, para permanecer el menor tiempo posible en la calle.

“Cuando esto termine estaremos más preparados para hacer un mejor programa porque la situación nos obligó a aprender sobre el uso de nuevas aplicaciones, a hacer un periodismo más efectivo, a distancia y en tiempo real”, destacó.

Como en Los Primeros sobresalen las entrevistas a políticos y funcionarios, la mayor parte en el estudio, fue consultado sobre si estos estaban preparados para otro tipo de entrevistas y nuevos formatos. “Definitivamente no, han tenido que aprender a hacer videollamadas y a hablar lo justo y necesario. En algunos casos, los menos, he notado que están siendo bien asesorados; en otros, todavía tienen mucho por recorrer”, reflexionó.

En relación a la audiencia, que tiene a su disposición un número de WhatsApp desde que comienza el programa, no duda Guerra en afirmar que “aumentó fuerte”. Reciben alrededor de 4000 mensajes por día y los ejes principales de consulta o preocupaciones son coronavirus, dengue y servicios (desde funcionamento de bancos hasta pagos de beneficios sociales, entre muchos otros).

Otra de las modificaciones que se hicieron desde la llegada de pandemia es que los dos equipos de exteriores continúan trabajando con notas en vivo para FB Live hasta las 14. “Es una vía que nos sorprendió y que nos está dando un nuevo modo de vinculación con la audiencia”, dijo.

Consultado sobre la página de noticias que replica los contenidos de la versión de televisión, a la que suman contenido nacional y regional, informó que debido al incremento de las visitas están más concentrados en las noticias locales. Hacemos dos ediciones que tienen entre 30 y 40 títulos cada una. Con una arrancan el día y al mediodía se hace una renovación integral. “La pandemia nos enfrentó a nuevos retos a quienes hacemos periodismo y les vamos haciendo frente, en la medida de lo posible”, reflexionó.

Periodismo de exteriores / móviles

“Nuestra tarea debería tener algunos cambios cuando esto pase”

El trabajo de los y las periodistas de exteriores también sufrió cambios debido a la pandemia y al aislamiento social obligatorio. Pese a esta exceptuada de su cumplimiento, sus protagonistas se encontraron con un escenario inédito para cumplir con sus tareas.

Mariana Romero, realiza exteriores para el canal de cable América Tucumán, el programa de televisión Los Primeros y Radio Nacional. En los tres casos sus coberturas está relacionadas a temas policiales y judiciales.

“Hubo un fuerte cambio en la tarea al bajar los índices de delitos y al estar cerrado los Tribunales provinciales, de donde me nutría de información a diario por el contacto directo con las fuentes. Tuve que adaptarme y giré mis actividades hacia temas relacionados con la pandemia, sobre todo, al aislamiento y sus consecuencias en los barrios más postergados”, contó.

Señaló que de a poco fue tomando conciencia sobre la gravedad de la pandemia. “Al comienzo, junto al resto de mis pares con los que recorremos las calles lo vivimos como algo pasajero, como una circunstancia. Después tomamos conciencia y fuimos adoptando las medidas de prevención con la premisa de estar el menor momento posible en exteriores, ser más efectivos para disminuir la exposición”, expresó.

Agregó que las coberturas en vivo la obligaron a incorporar nuevas habilidades, como el manejo de Zoom y Skype, aprender cuestiones básicas de iluminación y manejo del audio. “Creo que nuestra tarea debería tener algunos cambios cuando esto pase, estamos aprendiendo cosas nuevas a diario y reflexionando sobre la naturaleza de nuestro oficio”, sostuvo.

Publicado por David Correa