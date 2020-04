Radio Mitre Mitre Mendoza

22 abril, 2020 17:55

Alejandro Gallego, titular de Aguas Mendocinas explicó que el aumento que se autorizó el 15 de enero fue de un 60%, el 15 de abril un 20% y el 15 de mayo uno adicional del 20%. Este último lo pasaron para setiembre.

Alejandro Gallego, titular de Aguas Mendocina, en diálogo con Radio Mitre Mendoza explicó cómo son los incrementos y qué se ha postergado en contexto de panemia por coronavirus.

“Hay que recordar que el aumento que se autorizó tiene que ver con que la tarifa de agua no tuvo aumentos durante el 2018 y 2019. No así en otros servicios, como la electricidad y el agua donde sí se contemplaron las inflaciones de esos años.

“Estos dos años tuvimos una inflación más alta de la Argentina, casi del 100%. El aumento que se autorizó el 15 de enero fue de un 60%, el 15 de abril un 20% y el 15 de mayo uno adicional del 20%. Ese 20% del 15 de mayo pasó a septiembre por decisión del gobernador. Se van a postergar algunas acciones y también el aumento”.

“La boleta promedio es de 600 pesos por mes. Sigue siendo una de las boletas con precios más bajos del país. Está claro que estamos bajos, siempre hablamos de dos servicios: agua y cloacas”.

Gallego además explicó cómo es la excepción a los cortes.

“La empresa no está haciendo cortes, entendiendo la situación especial. Agradecemos muchísimo a los usuarios porque hay un cumplimiento muy alto. Básicamente el decreto nacional habla de jubilados, monotributistas, personas físicas que cobren un sueldo menor a dos salarios mínimos vitales y móviles. No es para todos la excepción de cortes. En empresas se habla de pymes afectadas por eso, ejemplo un hotel. Esta es una empresa que se mantiene con los recursos que cobra, prácticamente no tenemos transferencias del Gobierno provincial para gastos corrientes. Tenemos transferencias solamente para la obra pública. Por ley la tarifa incluye el gasto operativo, las obras se hacen con financiamiento del presupuesto de la provincia”.