Donald Trump anunció a través de su cuenta de Twitter que suspenderá la llegada de inmigrantes a los Estados Unidos. Fundamentó su decisión en “la necesidad de cuidar y proteger el trabajo de los ciudadanos”.

In light of the attack from the Invisible Enemy, as well as the need to protect the jobs of our GREAT American Citizens, I will be signing an Executive Order to temporarily suspend immigration into the United States!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 21, 2020