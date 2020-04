20 abril, 2020 22:00

Las predicciones en amor, riqueza y bienestar para todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries Nacidos del 21 de marzo al 20 de abril

Te será imposible escapar de ciertas rutinas laborales. A pesar de esto las cosas comienzan a mejorar a nivel sentimental.

Amor: Tomate un poco de tiempo para ti mismo antes de intentar volver a compartir tiempo con una pareja. Ve paso a paso.

Riqueza: Inicio de semana bastante movido a nivel laboral. Ciertos problemas que dabas por solucionados golpearán a tu puerta.

Bienestar: No te aísles de tu entorno afectivo para tratar de apalear tus problemas solo. Asegúrate de darle el lugar a tu familia que merece en tu vida.

Tauro Nacidos del 21 de abril al 21 de mayo

Te volverás loco con tu último libro y no pararás hasta terminarlo y contarle a otros el argumento. Es bueno que te des ese placer.

Amor: La persona que amas tiene amigos muy celosos que se meten y complican las cosas. No pelees y a la larga ganarás su respeto.

Riqueza: Los conflictos laborales por el poder tenderán a intensificarse, especialmente si te muestras excesivamente ambicioso.

Bienestar: Aunque no es tu costumbre, te moverás a golpe de impulso. Tendencia a meditar poco antes de actuar.

Géminis Nacidos del 22 de mayo al 21 de junio

Día complicado en lo sentimental. Esto indefectiblemente afectará tu concentración en el ámbito laboral. Ve con cuidado.

Amor: Día de alegrías en lo emocional. Todo irá sobre ruedas en el hogar y pasarás gratos momentos junto a tu pareja.

Riqueza: Poco a poco el esfuerzo que pusiste en este proyecto laboral empieza a dar sus frutos. Procura continuar de esta manera.

Bienestar: La paciencia es una virtud que se puede desarrollar con tiempo y dedicación. Busca hacerla crecer a través del entendimiento y la comprensión.

Cáncer Nacidos del 22 de junio al 23 de julio

Hoy tu cuerpo te recordará que debes prestarle más atención y lo hará a su manera. No descuides tanto tu salud.

Amor: Compartirás horas de trabajo en tu hogar con tu pareja durante la noche de la jornada de hoy. Esto lo hará más llevadero.

Riqueza: No podrás dilatar más el pedido de un préstamo a tus familiares. No tengas verguenza, ellos no tendrán inconvenientes.

Bienestar: No hay forma fácil de sobrellevar la perdida o alejamiento de aquellos que queremos o amamos. Busca guardar su recuerdo profundo en tu corazón.

Leo Nacidos del 24 de julio al 23 de agosto

Se comienza a concretar un proyecto de pareja que anhelaste por mucho tiempo. Se inicia una etapa nueva a nivel emocional.

Amor: No permitas que tu creciente impaciencia general afecte la forma de relacionarte con tu pareja. Controla tus impulsos.

Riqueza: Sin darte cuenta caerás en los juegos de pares laborales malintencionados. No seas tan confiado e impulsivo.

Bienestar: Aquellas cosas que no valoramos o damos por sentado son las que más extrańaremos cuando falten. No subestimes a los que te rodean.

Virgo Nacidos del 24 de agosto al 23 de septiembre

Hoy las primicias llegan a tus oídos antes que a los demás. Aprovecha esta ventaja, pero de manera discreta.

Amor: Estás enamorado y el amor te hace olvidar de todo. Pasarás por alto un compromiso adquirido y alguien se enojará bastante.

Riqueza: Deberás redoblar tus esfuerzos en el ámbito económico, ya que el camino se presenta muy complicado. Resultados en puerta.

Bienestar: Tus energías están bajas, debes acercarte a tu familia para compartir momentos junto a ellos y recargar baterías. Te hará bien.

Libra Nacidos del 24 de septiembre al 23 de octubre

Podrás superar una etapa en tu vida que te llenara de tristeza y desazón. El sol comenzará a mostrarse nuevamente para ti.

Amor: No olvides el día de hoy los momentos felices vividos con tu pareja. La jornada se presentará tensa y conflictiva.

Riqueza: Aprovecha el día para ofrecer en el mercado de pulgas ese mueble antiguo que quieres cambiar. Buena racha para los negocios.

Bienestar: En ti está la capacidad de convertir cada derrota en una victoria. Al aprender estas lecciones te garantizas no tropezar nuevamente con ellas.

Escorpio Nacidos del 24 de octubre al 22 de noviembre

Encontrarás en ti una vocación que nunca imaginaste presente. Explora los confines de ésta dentro tuyo, no le temas a lo nuevo.

Amor: Deberás renunciar a ciertos aspectos de tu vida si pretendes que la relación sentimental. funcione. Medítalo.

Riqueza: Jornada propicia para todo tipo de capacitación o aprendizaje en lo relacionado a tu área laboral. Aprovéchala al máximo.

Bienestar: Es imposible tener cada factor determinante en total control. Despójate de la idea de que puedes manejar todo en la vida. Acostúmbrate a ello.

Sagitario Nacidos del 23 de noviembre al 22 de diciembre

Aprenderás que un régimen de cero tolerancia en la pareja no conduce a ningún lado. Deberás dejar de lado las irracionalidades.

Amor: La desconfianza en la pareja no es buena consejera. Busca conciliar el dialogo para desvanecer temores infundados.

Riqueza: Tendrás una gran oportunidad a nivel laboral durante la jornada de hoy. Asegúrate de no dejarla pasar de largo.

Bienestar: Tomate veinte minutos diarios para mejorar tu condición física. Esto te ayudará a sentirte más seguro de ti mismo a la hora de la conquista.

Capricornio Nacidos del 23 de diciembre al 20 de enero

Te sorprenderás a ti mismo con iniciativas relacionadas a la música, el teatro y otras manifestaciones artísticas que se te ocurran.

Amor: Alguien se aleja de tu vida, pero regresa arrepentida. Busca tu yo interno para aclarar tus sentimientos.

Riqueza: Hoy podrías conocer a alguien que podrá ayudarte y apoyarte en tu carrera profesional. Harán buenos negocios juntos.

Bienestar: Pequeńos calambres en las piernas te harán pensar que no tienes bien la circulación de la sangre. Procura caminar un poco, llevando calzado cómodo.

Acuario Nacidos del 21 de enero al 19 de febrero

Jornada de trabajo optima en todo sentido. Lograrás grandes avances en tus obligaciones. Día clave para el dialogo en pareja.

Amor: No fuerces ningún encuentro durante la jornada de hoy. Toma una actitud pasiva y observa como se desarrollan los eventos.

Riqueza: Te llevará un poco de tiempo acostumbrarte a tu nueva rutina laboral. Es importante que organices en detalle tus tiempos.

Bienestar: No permitas que los acontecimientos de tu entorno nublen tu capacidad de concentración. Aprende a abstraerte correctamente y lograrás maravillas.

Piscis Nacidos del 20 de febrero al 20 de marzo

Deberás replantearte tu manera de encarar los desafíos en tu vida profesional. De otra manera enfrentarás el fracaso.

Amor: Sentirás la necesidad de darle lugar al amor en tu vida. Deja un poco de lado tu vida profesional y entrégate a la pasión.

Riqueza: Recuerda que en el mundo de los negocios lo más importante es la imagen que proyectas en tu entorno. Piénsalo detenidamente.

Bienestar: Usa tus victorias como combustible para continuar replanteándote tus metas a mediano y largo plazo. Pero no permitas que estas te vuelvan imprudente.