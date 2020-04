En diálogo telefónico con su nieta Juana Viale, quien la está reemplazando tanto en La Noche de ML como en Almorzando, Mirtha Legrand contó cómo está atravesando la cuarentena y pidió a todos respetar el aislamiento social, preventivo y obligatorio para evitar la propagación del coronavirus.

Desde que Alberto Fernández decretó el aislamiento obligatorio, Mirtha decidió recluirse en su casa para cuidarse, entendiendo además que pertenece al un grupo de riesgo, y que Juana, su nieta, la reemplace en la conducción de sus emblemáticos programas. Sin embargo, fiel a su estilo, este domingo se comunicó telefónicamente para estar presente y felicitar a la actriz por cómo está llevando los ciclos.

“Yo extraño horrores los fines de semana, pero hay que respetar el aislamiento”, arrancó “La Chiqui” antes de que Juana recibiera en la mesa a Dario Sztajnszrajer, Nicolas Magaldi, Melina Furman (Doctora en educación, bióloga e investigadora CONICET) y Facundo Nogueira (Médico neumonólogo especialista en medicina de sueño).

Consultada por su nieta por cómo está viviendo la cuarentena, contó: “Estoy muy bien, pero no me asomo ni al balcón, estoy absolutamente encerrada, como hay que estar”, remarcó enseguida. Luego, se deshizo en elogios hacia la conductora interina: “Te felicito, estás haciendo espléndidamente bien el programa, estoy orgullosa de vos. Estás muy suelta, muy encantadora, salís divina, mostrás la ropa que es una maravilla. Estás con una figura espléndida, todo favorable”.

“Yo leo que todo el mundo come más, pero yo no, yo me cuido. Y estoy en mi casa, camino dentro de casa, leo, veo un poco de televisión, descanso, pienso, sueño, y bueno, aquí estoy“, profundizó la legendaria conductora.

Por último, a pedido de Viale, Mirtha le envió un mensaje a todos los argentinos: “Que respeten el no salir de las casas, de sus viviendas, hay que respetarlo a rajatabla. Yo sé que todo el mundo, gran parte de la gente, yo me incluyo, por momentos quiero salir, pero no, hay que quedarse en la casa y no salir. Esto va a pasar y vamos a volver a ser todos felices, y a todos los argentinos todo mi amor“, concluyó.

L.M

Galería de imágenes