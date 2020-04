Tras el incómodo momento que vivió como invitada en el ciclo PH: Podemos Hablar y su contundente descargo en las redes contra Andy Kusnetzoff, Noelia Marzol contó la difícil historia familiar que revivió a causa de su paso por el mencionado programa.

“Me tocó una fibra que iba mucho más allá de un programa de televisión. Tuve mucho tiempo sin hablar con mi padre porque también me pasó algo similar, por machismo. Con él me peleé mucho y me arreglé hablando. Aprendió a tomarse más tiempo para pensar lo que dice”, confesó Marzol en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad.

Asimismo, y luego de haber visibilizado su bronca por lo sucedido en sus redes sociales, la bailarina dio detalles de lo que aconteció durante la grabación de PH, realizada el jueves último vía Skype con motivo del aislamiento social, preventivo y obligatorio que rige en el país por el coronavirus. “Hubo cosas que se editaron. Hubo preguntas que no quise responder. Hubo momentos en los que no me dejaron desarrollar nada”, aclaró. Y precisó que “había una incomodidad de mi parte que quizás no entendían pero lo que se sacó del aire y se editó sí fue alevoso. En lo que salió se vio más sutil”.

En esta línea, reflexionó que en el programa que salió al aire “hay sutilezas, que antes no veíamos, pero que ahora les préstamos más atención y hay que intentar cambiarlas”. Al analizar que se trató de un comportamiento machista el que provocó su malestar, teniendo en cuenta que el conductor no le brindó el mismo espacio que a los invitados varones.

“Andy me llamó e intercambiamos mensajes de texto. No quedé conforme, pero hay que darle tiempo”

“Yo no tengo problema en hablar de sexo. Pero tengo otras cosas para contar. Más allá de que haga una obra que se llama Sex, tengo mucho más para decir. Hablemos de todo”, expuso durante el ciclo radial Por si las moscas.

Por otro lado, reconoció “el gesto” de la producción del programa en pedirle disculpas y aclaró que si bien “no quedó conforme” con lo hablado con Andy Kusnetzoff, el conductor, “le daría tiempo”: “De parte de la producción me pidieron disculpas muchas veces. Se mostraron preocupados y me parecieron genuinos. Andy también me llamó pero intercambiamos mensajes de texto. No quedé conforme, pero hay que darle tiempo. Me quedó claro que no lo hizo a propósito”.

Para cerrar se refirió al duro momento económico que viven los actores en el marco de la cuarentena preventiva y obligatoria por el brote pandémico de coronavirus y sostuvo que desde la obra que protagoniza, Sex, se mantiene en contacto con su público. “Estamos haciendo vivos de Instagram todos los días desde la cuenta de Sex, viví tu experiencia. Estamos en contacto todo el tiempo para que no decaiga la energía del público. La gente venía con muchas ganas de participar y no queremos que eso se enfríe”. “Mientras tanto yo lo vivo como todos. Angustia por la incertidumbre económica, porque si no haces la función no cobras, y no estar haciendo lo que apasiona también angustia, esta sensación de no poder estar haciendo lo que nos da felicidad”, concluyó.

