Maxi López utilizó su cuenta de Instagram para plasmar una reflexión luego del feroz cruce que tuvo con Wanda Nara por el cuidado de sus tres hijos en medio de la crisis sanitaria causada por el coronavirus.

La relación entre Maxi y Wanda nunca estuvo bien desde su escandalosa separación; sin embargo, alguna vez intentaron calmar el mar enfurecido que los dividía por el bien de sus hijos Valentino, Benedicto y Constantino, pero los esfuerzos fueron en vano y el coronavirus causó el punto de ebullición máxima entre ellos.

López puso el grito en el cielo al ver cómo su ex viajaba con sus hijos de Francia a la zona de Italia más golpeada por el brote del covid-19, Lombardía, donde tienen una de sus casas con Mauro Icardi. Días después, el jugador del París Saint-Germain explicó en la red que no hicieron nada ilegal debido a que las autoridades francesas permiten el regreso a la residencia. En ese momento, Wanda decidió no responder directamente pero sí realizar transmisiones de Instagram junto a sus hijos mostrándolos en distintas actividades. Esto hizo enojar aún más a Maxi, quien terminó pidiendo la custodia de los menores hasta que deje de regir el aislamiento obligatorio.

La explosión de la rubia llegó luego de que el jugador del Crotone comentara en sus historias de Instagram que había logrado hablar con sus hijos para su cumpleaños, aunque expresó su preocupación por la fiebre que tenía Valentino, su hijo mayor, y le deseó una pronta recuperación.

Entrada en cólera, Wanda acusó a su ex de mentir, “utilizar a sus hijos para figurar “y “amenazarlos constantemente” con hablar de ellos y ella en la red, además de que “debería preocuparse por los deberes de padre que no cumple hace años”, pero luego se arrepintió y borró sus tuits.

Tras leer las declaraciones de su ex, López compartió una sentida reflexión en la red desde su cuarentena en Italia: “Aprendí que la gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que hiciste, pero la gente nunca olvidará como los hiciste sentir”, escribió citando a Maya Angelou, una de las voces más influyentes de la literatura contemporánea.

L.M

Galería de imágenes