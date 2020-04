8 abril, 2020 22:00

Las predicciones en amor, riqueza y bienestar para todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries Nacidos del 21 de marzo al 20 de abril

Muchas de las ilusiones se renovarán y comprenderás la necesidad de convivir más cercanamente a tus amigos.

Amor: Te conviene tomar decisiones y jugarte íntegro por la persona elegida. Cualquier desencuentro puede subsanarse con diálogo.

Riqueza: Hallarás un inversor dispuesto a secundarte en tus inteligentes aventuras comerciales y obtendrán grandes réditos.

Bienestar: Si has juzgado equivocadamente a un amigo, discúlpate ya, mańana será muy tarde. Reconocer nuestros errores es seńal de madurez.

Tauro Nacidos del 21 de abril al 21 de mayo

Tendrás una especie de sabiduría en el trabajo y una madurez envidiable en lo emocional, que te darán reales beneficios.

Amor: No debes permitir que las emociones y las pasiones te lleven por mal camino. Antes que nada, impone la inteligencia y la razón.

Riqueza: Si trabajas en áreas creativas, tendrás unas magníficas ideas y luego de esta presentación te lloverán propuestas.

Bienestar: No deberías actuar desde las emociones en las conversaciones que mantengas. No olvides que en la vida debemos separar las cosas para no complicarnos.

Géminis Nacidos del 22 de mayo al 21 de junio

Buenas noticias golpearán a tu puerta durante la jornada de hoy. Todo comienza a mejorar de a poco, solo necesitabas paciencia.

Amor: Jornada propicia para una velada romántica de principio a fin. Procura compartir cada momento junto a tu pareja.

Riqueza: Ciertas falencias cometidas en tiempos pasados saldrán a relucir durante la jornada de hoy. Enfréntalas debidamente.

Bienestar: Deberás tomar conciencia de que no podrás mantener este estilo de vida despreocupado mucho más tiempo. Se vaticinan malos augurios en lo financiero.

Cáncer Nacidos del 22 de junio al 23 de julio

Vivirás algunos momentos de tensión bastante extremos durante el día de hoy. Lo importante es mantenerse calmo y sereno.

Amor: Disfruta de este momento de profunda sexualidad y sensualidad por el que estas atravesando. No lo dejes pasar.

Riqueza: En un ambiente laboral gregario es imposible destacarse como un solitario. Deberás aprender a jugar en equipos para subsistir.

Bienestar: Aprovecha cada momento disponible que tengas para apartar tu mente de las obligaciones laborales, dejando las tensiones por detrás.

Leo Nacidos del 24 de julio al 23 de agosto

Jornada en la que te será difícil dejar por detrás las distracciones debido a inquietudes a nivel sentimental. Tranquilidad.

Amor: Jornada desastrosa para el amor. Sentirás los efectos del cansancio en el humor de tu pareja. Evita caer en discusiones.

Riqueza: Hoy entenderás las consecuencias de ciertos errores que has cometido en tu trabajo. Deberás tomar responsabilidad por ellas.

Bienestar: Haz un ultimo esfuerzo durante esta jornada para terminar todo tipo de obligación pendiente. De esta manera disfrutarás tranquilo del fin de semana.

Virgo Nacidos del 24 de agosto al 23 de septiembre

Te replantearás ciertas metas y objetivos debido a circunstancias ajenas a tu control. Esto te traerá frustración e ira.

Amor: Verás como el vínculo con tu pareja se hace más fuerte con el pasar del tiempo. Te sentirás bendecido por la persona a tu lado.

Riqueza: Se acerca la tan esperada infusión de efectivo que logrará sacarte de los apuros en los que estas. No bajes los brazos.

Bienestar: Lograrás grandes éxitos si aprendes a confiar en tus habilidades innatas. Nunca dejes que los que te rodean te hagan sentir inferior.

Libra Nacidos del 24 de septiembre al 23 de octubre

Te tomará trabajo lograr discernir y delimitar tus sentimientos hacia tu pareja, pero encontrarás en ti las respuestas hoy.

Amor: Te sorprenderán las proezas que serás capaz de desarrollar durante la jornada de hoy. Grandes adelantos en la conquista.

Riqueza: No todos los días se puede tener un rendimiento optimo en el trabajo. Recuerda esto para no entrar en la desesperación.

Bienestar: Aprende a escuchar las sugerencias de tu más allegados. No las descartes simplemente porque a simple vista no son correctas. Dales una oportunidad.

Escorpio Nacidos del 24 de octubre al 22 de noviembre

Iniciarás el día con ciertos retrasos y te costará concentrarte. Pero luego estarás funcionando a toda máquina, como siempre.

Amor: Te descubrirás buscando ampliar tus horizontes amatorios fuera del vínculo de la pareja. Date cuenta que eso sería un error.

Riqueza: Tu destreza y soltura para manejar a la gente te brindará ventaja en ocupaciones orientadas al trato directo con clientes.

Bienestar: Toma las decisiones que afectarán tu futuro estratégicamente. Siempre ten un pie en el presente y otro en el futuro, así tendrás el éxito esperado.

Sagitario Nacidos del 23 de noviembre al 22 de diciembre

El día de hoy podrás llevar a cabo todo movimiento de papeles de manera exitosa y rápida. Pero recuérdalo, sólo el día de hoy.

Amor: Sé realista, no podrás seguir dilatando la formalización de la pareja mucho más. Te enfrentas a la posible pérdida de esta.

Riqueza: Estás pagando el precio de decisiones tomadas a la ligera en lo económico. Aprende de esta lección para no repetir tu error.

Bienestar: Es frecuente ser juzgado por resultados y no por el esfuerzo que lleva alcanzarlos. Es algo con lo que deberás convivir, sobre todo en lo laboral.

Capricornio Nacidos del 23 de diciembre al 20 de enero

No utilices viejas varas para medir nuevas situaciones. Recuerda que cada pareja es un mundo nuevo de sensaciones.

Amor: Ha llegado el momento de dejar ir a esa persona que ha sido tu compańera tanto tiempo. Las despedidas son parte de la vida.

Riqueza: No puedes vivir de actividades de ocio y diversión. Necesitas tomar tu vida con mayor seriedad y responsabilidad.

Bienestar: Estás pasando por una temporada complicada de tu vida. Sin embargo, una vez superada, te brindará grandes satisfacciones.

Acuario Nacidos del 21 de enero al 19 de febrero

Las tendencias infantiles y caprichosas que te hacen perder el tiempo te darán varios sinsabores hoy. Busca madurar.

Amor: El día de hoy buscarás llevar a cabo todas tus actividades, pero de manera solitaria. Necesitarás un poco de tiempo para lograr estar solo.

Riqueza: Día desastroso para el inicio de proyectos financieros o sociedades. Tomate tu tiempo y postérgalo lo más posible.

Bienestar: Intenta controlar tus impulsos. Solo tu eres amo y seńor de tus actos. Siempre piensa detenidamente antes de actuar y te evitarás problemas.

Piscis Nacidos del 20 de febrero al 20 de marzo

Te resultará difícil pensar que puedes salir de los problemas de la noche a la mańana. No desesperes, porque alguien vendrá en tu auxilio.

Amor: Buen momento en la pareja. La belleza del instante y la armonía del encuentro están más unidas que nunca.

Riqueza: Una serie de engańos a los que has estado expuesto quedará al descubierto. Será un buen momento para saltar de puesto.

Bienestar: Conduce con cuidado y no entres en discusiones ni pleitos. Tu estado físico y mental no puede aguantar tanta presión.