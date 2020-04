Miguel Ángel Russo realiza la cuarentena en su hogar junto a su familia. Pero, a pesar de la suspensión total de la actividad oficial, no deja de pensar en fútbol. Junto a su cuerpo técnico y los médicos de la institución, programaron una serie de ejercicios para que el plantel realice durante el parate y no pierda el ritmo cuando se retorne a la competencia.

Con el título de la Superliga Argentina bajo el brazo, el entrenador se enfoca en la Copa de la Superliga, la Copa Argentina y por supuesto, la máxima obsesión: la Copa Libertadores 2020. Los hinchas sueñan día y noche con el certamen más importante de América y los futbolistas quieren regalarle una alegría inmensa a la gente. Miguel sabe lo que se siente: ya la ganó en 2007, en el banco de La Boca.

Durante la entrevista que le realizaron los hinchas en el canal oficial de la institución de la Ribera, el DT se refirió al tema y sacó pecho: “En Sudamérica es el galardón más alto a nivel clubes. Tengo la suerte de haberla ganado. Boca la jugó muchas veces y solo tres han ganado. Lorenzo, Bianchi y yo. Estoy en ese rubro, en ese podio y me gusta, me encanta”. Y agregó: “Como entrenador fue lo mejor que me pasó en la vida. Más allá de querer siempre cosas nuevas, son las que te marcan el destino. Dios quiso ponerme esta camiseta por delante”.

Luego de haberse coronado en la edición del 2007, un fanático le preguntó si notaba muchas diferencias entre la actualidad. “La Copa ha cambiado. Yo no puedo decir que era más competitiva antes o ahora. No hay una fórmula o receta. Hay que estar tranquilo, cómodo, saber cómo jugarla de local y visitante. La Copa es la Copa, se siente de adentro. No es algo que se transmite y en eso Boca tiene experiencia”, cerró.

Por último, interrogaron si su regreso se dio a causa de la espina que le quedó tras perder la final del Mundial de Clubes ante Milan: “No es que busco revancha, uno en la vida no busca eso. Siempre tuve la sensación de que iba a volver después del 2007. Tuve la suerte de ganar la Copa y sabía que en algún momento iba a volver. Pero no es que busque arriesgar, es lo que me gusta, la sensación que tengo. Sé lo que significa la Copa para Boca y para mí. No tengo palabras para describirla y cuando la ganás, siempre querés ganarla de nuevo”.

La nota completa: