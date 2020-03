Beatriz Avila mostró desde su fanpage de Facebook, la apertura de las sesiones legislativas en sus redes sociales pero la mataron con los comentarios como panqueque o traidora.

La esposa del intendente Germán Alfaro, diputada por Juntos por el Cambio, abandonó el frente después del cambio de gobierno, pasó de ser un soldado del cambio a un acercamiento tibio, por ahora, al peronismo.

Esta actitud trajo problemas y reclamos desde los sectores que acompañaban a Mauricio Macri, incluso el ex presidente en algún momento citó la panquequeada de Betty.

Hoy en la apertura de las sesiones y luego del discurso de Alberto Fernandez, la diputada posteo en sus redes sociales las fotos del reciento, en la cual se la ve muy distendida y de buen humor, pero la mataron con los comentarios.

Algunos de los comentarios fueron sumamente agraviantes, panqueque, traidora, devolvé la banca fueron algunas de las frases que se repiten y también tuvo algunos comentarios de apoyo.

Estos son los comentarios que figuran en la página oficial de Facebook de Beatriz Avila

Sebastian de Carli escribió: Me aparece tu publicación y no sabía quién eras. Revisando tu perfil recordé que fuiste un panqueque, al mejor estilo Massa. Por favor, no hables, impresentable!

Leonardo Tarulli La mayoría de los que la felicitan trabajan en la municipalidad. A nosotros los que somos independientes y trabajamos dia a dia de manera honrada no nos engaña! Usted es una desubicada y una muy mal agradecida.

Jose Roberto Torres La felicito sra diputada

Ramon Farias Ud no debería más representar a Tucumán ud es igual que Masa están para donde más les convenga . Espero nunca más vuelva el pueblo tucumano a elegirla

Julio Rojas Sra ud. Nos engaño a miles de sus votantes, creímos q ayudaría a cambiemos a luchar contra la mafia kirchnerista, ahora vota con.ellos, y dice mentiras como ellos (lo q habló del plan Belgrano)si tuviera ética devolvería la banca a cambiemos

Axel Breier Cuánto cobra señora? Usted es solidaria con su sueldo? Y la de todos sus compañeros que pregonan por la patria pero no meten la mano en el bolsillo ni en joda…. Solo van ahi para ser trillonarios…. No les creo nada

Fernando Roldan Saludos Beatriz..de un Compañero.. que militamos hace..más o menos 30 años..y no hay que darle rienda al burro porque lo único que se espera es una patada jeje