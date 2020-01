El diputado radical analizó la política económica del Gobierno y se refirió al futuro de la coalición opositora.

El contexto global de la región es algo que sigue repercutiendo en la política de nuestro país. Al menos así lo manifestó el diputado nacional y presidente del interbloque Cambiemos, Mario Negri, al aire de Radio Mitre. Entre otras cosas, radical también hizo mención a las políticas económicas que llevó a cabo el Gobierno en estas casi cuatro semanas al mando.

“Los efectos globales de la política exterior de un país con los efectos globales en la economía en el mundo están íntimamente vinculados y es imposible separarlos. El presidente no termina de ser absolutamente claro. La Argentina tiene un frente interno y un frente externo. Un frente interno vinculado a la economía, a la seguridad, y un frente externo donde hay que ser muy nítido de cómo me muevo en el mundo. No se puede estar navegando en el medio”, aseguró.

Por otro lado, el funcionario hizo alusión a la decisión de no reabrir la investigación del caso Nisman, la elevación del Juez Rafecas por el Ejecutivo y la injerencia de Cristina Fernández para la Justicia. “La posición final la va a tener que tomar el radicalismo como fuerza política y si es posible también Juntos por el Cambio. El tema está en el Senado, hay un proceso de impugnación hacia el ejecutivo. No es neutra, es controvertida por los antecedentes a los que hace referencia y por otros temas. No va a ser un trámite, más tratándose de elegir al jefe de los fiscales”, lanzó.

“No creo que la designación del procurador deba ser motivo para que se divida una coalición, sería fatal que eso sucediera. He leído algunos análisis de colegas de ustedes que hacen referencia. Hemos acordado para que haya sesión el 22 de enero. En extraordinarias los únicos temas que se pueden tratar son los que el Ejecutivo ponga como prioridad”, agregó.

Por último, Negri se refirió al equilibrio de fuerzas en la coalición gobernante. “Los mercados se pusieron contentos con la Ley de Emergencia y la gente se sorprendió, porque el ajustazo, el impuestazo y las facultades que se delegaron caen en el esfuerzo en los sectores medios, el campo y los jubilados. Hay una situación bastante bifronte en algunos casos. La responsabilidad mayor siempre es del presidente pero la responsabilidad de la vice y expresidenta sería un acto de ingenuidad desconocerla”, finalizó.